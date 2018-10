7. Hundekongress 2019

1. Hundekongress in Österreich Der 1. Hundekongress in Österreich am 9. und 10. Februar 2013 ladet Hundebesitzer, -trainer, Tierärzte ein, um über die neueste Erkenntnisse, spannende Trainingsmethoden, aktuelle Studien und Wissenswertes von Experten aus dem In- und Ausland, zu erfahren [20.09.2012] mehr »