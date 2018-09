Sie sind hier: » » » »

Salzburger Hundeforum 2018 Das Salzburger Hundeforum vom 9. bis 11. März 2018 zum Thema "Vom Wolf zum Hund" Das Salzburger Hundeforum 2018 startet am 9. März mit dem Vortrag „Wölfe! Was kommt da auf uns zu?“ in das Seminar-Wochenende. Referent ist Ulrich Wotschikowsky, Wildbiologe, Forstwissenschaftler, Jäger und einer der gefragtesten Wolfsexperten in Europa. Seit Jahren prägen Wölfe sein Leben. Am Samstag ist ganztägig Prof. Kotrschal zu Gast, der durch das Thema „Wolf – Hund – Mensch“ führen wird. Der Sonntag widmet sich dem Thema Herdenschutzhunde, Referenten sind Gerd Leder (Hunderassen-Experte, Hundetrainer, Schafzüchter) und Georg Höllbacher (Projektleiter Nationale Beratungsstelle Herdenschutz, Obmann Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen). Link: Salzburger Hundeforum





Weitere Meldungen Salzburger Hundeforum 2017 Das Salzburger Hundeforum am 10. bis 12. März 2017 zum Thema "Mythen und Vorurteile der Aggression von Hunden" [24.01.2017] mehr »

Salzburger Hundeforum 2016 Das Salzburger Hundeforum am 12. und 13. März 2016 zum Thema "Die Gesundheit unserer Hunde" [19.01.2016] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: