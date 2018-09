Sie sind hier: » » » »

Alle Jahre wieder knallt und blitzt es – Hilfe für den Hund mit Geräuschangst Dr. Barbara Schöning MSc, PhD wird am 20. November 2018 einen Online-Vortrag zum Thema Hund mit Geräuschangst halten. Die Teilnahme ist gratis! Pet-Webinare sind kostenlose online-Seminare für Tierhalter, Züchter und Tierfreunde mit Vorträgen von Tierärzten und Experten zu vielen interessanten Themen. Sie können bei den Vorträge live oder on-demand zusehen. Der Vortrag behandelt die folgenden Punkte: Vorbeugen ist besser als Heilen;

akute Lösungsansätze wenige Tage oder Wochen vor und direkt an Sylvester;

langfristige Lösungen um das Problem zu reduzieren

Datum: 20.11.2018

Uhrzeit: 20:00 Uhr (MEZ)



