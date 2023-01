»

Gepflegtes Fell – gepflegte Seele: Warum die Pflege Ihres Hundes höchste Priorität haben sollte

Hunde lieben es, sich die Pfoten zu lecken und von Schmutz des Gassigehens zu säubern.

Durch genüssliches Wälzen auf Ihrem Teppich sorgen sie dafür, dass nicht nur Schmutz von der Haut abgetragen wird, sondern auch ein schützender Fettfilm über das Fell gelegt wird.

Um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Hundes sicherzustellen, sollten Sie sein Fell angemessen pflegen.

Regelmäßiges Kämmen, regelmäßiges Stutzen, Baden und andere Maßnahmen haben nicht nur einen ästhetischen Wert. Das Kämmen trägt zu einer aktiveren Durchblutung der Haarfollikel und einer gleichmäßigen Verteilung des Talgs auf dem Fell bei und ermöglicht es, Parasiten und dermatologische Probleme zu erkennen. Mangelnde Haarpflege führt zu einer Verschlechterung ihres Zustands, schafft günstige Bedingungen für die Vermehrung schlechter Mikroorganismen, die Entwicklung von Hautkrankheiten und wirkt sich negativ auf das allgemeine Wohlbefinden des Haustiers aus.

Wie Sie Ihren Hund umsorgen und pflegen, erfahren Sie im Folgenden.

Shampoo: Nur etwas für den Hundehalter und die Hundehalterin?

Wenn Sie sich die Haare waschen, verzichten Sie nicht auf bestimmte Pflegeprodukte wie Shampoos, Spülungen und Kuren. Diese sollten helfen, die Haare von Talg, Pollen sowie Schmutz zu befreien. Durch das Einmassieren des Shampoos wird Ihre Kopfhaut zur Durchblutung angeregt, was hilft, neue Haare zu bilden und das Haarwachstum anzuregen. In Shampoos aus der Drogerie oder Apotheke befinden sich jedoch zahlreiche Inhaltsstoffe, die nicht für die Haut des Hundes bestimmt sind. Dennoch sollten Sie das Hundefell mit Shampoo waschen – ein eigens für die Hundehaut sowie das Fell bestimmtes Shampoo kann helfen. Ein solches Produkt finden Sie in der Apotheke Ihrer Wahl, die eine Tierabteilung anbietet oder im Zoofachhandel.

Inhaltsstoffe beachten: Shampoos für den Hund

Shampoos für Hunde können für normale Bedürfnisse oder und therapeutische Anliegen ausgelegt sein. Sie kommen in einem solchen Fall mit Zusätzen von Proteinen, Ölen, Kräuterextrakten, oder mit Zusätzen zur Verbesserung der natürlichen Farbe einher. Lokale Verschmutzungen lassen sich leicht mit Trockenshampoo entfernen, einige Arten von Puder werden auch verwendet, um ungleichmäßige Farbe auszugleichen.

Balsame, Conditioner werden nach der Haarwäsche verwendet, sie werden in abwaschbar und unauslöschlich unterteilt. Sie enthalten in der Regel Ölzusätze, die die natürliche Schmierung des Fells nach dem Baden wiederherstellen, das Kämmen erleichtern und die Bildung von Verfilzungen verhindern. Statt einer fertigen Pflegespülung können Sie kosmetisches Öl wie Rizinus-, Mandelöl und andere in das Shampoo oder Spülwasser geben.



Einige Conditioner sorgen für ein schönes Styling der geschorenen Wolle, haben antistatische und andere Wirkungen. Sie müssen unter Berücksichtigung der Art der Wolle und der zu lösenden Aufgaben ausgewählt werden. Sollten Sie sich unsicher sein, welches Produkt zu Ihrem Hund passt, sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin.

Tipps zur Fellpflege

Hunde mit mittellangem Haar des so genannten Wildtyps wie ein Deutscher Schäferhund, Retriever, Labrador, Setter oder Husky sind meist anspruchslos in der Pflege. Sie müssen mit einer Bürste mit Metallzähnen gekämmt werden, und zwar 2-3 Mal pro Woche. Während des Fellwechsels im Frühjahr und Winter empfiehlt sich das Kämmen täglich. In regelmäßigen Abständen ist ein hygienischer Haarschnitt erforderlich. Das Fell dieses Typs lässt sich leicht von Schmutz reinigen, und die Drüsen produzieren eine ausreichende Menge an Sekret zur Schmierung. Daher müssen solche Hunde gelegentlich gebadet werden, und danach brauchen Sie keine Balsame mit Öl zu verwenden.

Schwieriger ist die Pflege von Hunden mit lockigem Haar wie Pudel oder Cockerspaniel. Junge Hunde sollten häufig gebadet werden da es nicht empfehlenswert ist, schmutziges Haar zu kämmen. Dies führt zum Brechen des Haarschafts und zum Ausreißen der Unterwolle.











