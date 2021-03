»

Archäologen entdecken frühe Hinweise auf domestizierte Hunde in Saudi-Arabien

Ein Team von Archäologen hat im Nordwesten Saudi-Arabiens die frühesten Beweise für die Domestizierung von Hunden durch die alten Bewohner der Region entdeckt.

Die Entdeckung stammt aus einem der Projekte der groß angelegten archäologischen Untersuchungen und Ausgrabungen in der Region, die von der Royal Commission for AlUla (RCU) in Auftrag gegeben wurden.

Die Forscher fanden die Knochen des Hundes in einer Grabstätte, die zu den frühesten monumentalen Gräbern gehört, die in Arabien identifiziert wurden, etwa zeitgleich mit solchen Gräbern, die bereits weiter nördlich in der Levante datiert wurden.

Belege zeigen, dass die früheste Nutzung des Grabes ca. 4300 v. Chr. war und mindestens 600 Jahre lang, während der neolithisch-chalkolitischen Ära, Bestattungen erhielt - ein Hinweis darauf, dass die Bewohner eine gemeinsame Erinnerung an Menschen, Orte und die Verbindung zwischen ihnen gehabt haben könnten.

"Was wir finden, wird die Art und Weise revolutionieren, wie wir Perioden wie das Neolithikum im Nahen Osten betrachten. Diese Art von Erinnerung zu haben, dass die Menschen vielleicht seit Hunderten von Jahren wussten, wo ihre Verwandten begraben waren - das ist in dieser Zeit in dieser Region beispiellos", sagte Melissa Kennedy, stellvertretende Direktorin des Aerial Archaeology in the Kingdom of Saudi Arabia (AAKSAU) - AlUla Projekt.

"AlUla ist an einem Punkt, an dem wir anfangen zu erkennen, wie wichtig es für die Entwicklung der Menschheit im gesamten Nahen Osten war", sagte der Direktor von AAKSAU, Hugh Thomas.

Dies ist der früheste Nachweis eines domestizierten Hundes in Arabien mit einem Abstand von ca. 1.000 Jahren.

Die Ergebnisse werden im Journal of Field Archaeology veröffentlicht.

Das Projektteam mit saudischen und internationalen Mitgliedern konzentrierte sich auf zwei oberirdische Begräbnisstätten aus dem 5. und 4. Jahrtausend v. Chr., die 130 Kilometer voneinander entfernt liegen, eine im vulkanischen Hochland und die andere im trockenen Ödland. Die Stätten waren oberirdisch, was für diese Periode der arabischen Geschichte einzigartig ist, und wurden für maximale Sichtbarkeit positioniert.

Das Forschungsteam entdeckte die Standorte mit Hilfe von Satellitenbildern und anschließend mit Luftaufnahmen aus einem Hubschrauber. Die Feldarbeiten begannen Ende 2018.

Im vulkanischen Hochland wurden 26 Fragmente eines einzelnen Hundeknochens gefunden, zusammen mit Knochen von 11 Menschen - sechs Erwachsenen, einem Jugendlichen und vier Kindern.

Die Knochen des Hundes zeigten Anzeichen von Arthritis, was darauf hindeutet, dass das Tier bis ins mittlere oder hohe Alter bei den Menschen lebte.

Nachdem das Team die Knochen zusammengesetzt hatte, musste es feststellen, dass sie von einem Hund und nicht von einem ähnlichen Tier wie einem Wüstenwolf stammten.

Die Zooarchäologin des Teams, Laura Strolin, konnte durch die Analyse eines bestimmten Knochens vom linken Vorderbein des Tieres nachweisen, dass es sich tatsächlich um einen Hund handelte. Die Breite dieses Knochens betrug 21,0 mm, was im Bereich anderer alter nahöstlicher Hunde liegt. Im Vergleich dazu hatten die Wölfe dieser Zeit und dieses Ortes eine Breite von 24,7 bis 26 mm für denselben Knochen.

Die Knochen des Hundes wurden auf die Zeit zwischen ca. 4200 und 4000 v. Chr. datiert.

In der Region gefundene Felszeichnungen weisen darauf hin, dass die neolithischen Bewohner Hunde bei der Jagd auf Steinböcke, Wildesel und andere Tiere einsetzten.

Bei den Feldforschungen wurden weitere bemerkenswerte Artefakte gefunden, darunter ein blattförmiger Perlmutt-Anhänger in der vulkanischen Hochland-Stätte und eine Karneol-Perle in der trockenen Badlands-Stätte.

Die Forscher erwarten in Zukunft weitere Funde als Ergebnis der massiven Vermessung aus der Luft und am Boden sowie mehrerer gezielter Ausgrabungen in der AlUla-Region durch die AAKSAU und andere Teams, die unter der Schirmherrschaft der Royal Commission for AlUla (RCU) arbeiten. Das AAKSAU-Team wird von Forschern der University of Western Australia in Perth, Australien, geleitet.

Die Forscher stellen fest, dass AlUla ein weitgehend unerforschtes Gebiet ist, das in einem Teil der Welt liegt, der ein fruchtbares archäologisches Erbe von anerkanntem globalem Wert besitzt.

"Dieser Artikel aus der Arbeit der RCU bei AlUla setzt Maßstäbe. Es wird noch viel mehr kommen, wenn wir die Tiefe und Breite des archäologischen Erbes der Region aufdecken", sagte Rebecca Foote, Direktorin für Archäologie und Kulturerbeforschung der RCU.

Weitere Aspekte der intensiven archäologischen Tätigkeit in AlUla werden in der neuen Discovery Channel-Sendung Architects of Ancient Arabia, die am 31. März Premiere hat, gezeigt.

Dies spiegelt das Engagement der Königlichen Kommission für AlUla wider, die Geschichte und das Erbe des Landes hervorzuheben und AlUla in das größte lebende Museum der Welt zu verwandeln, das mit den Zielen der saudischen Vision 2030 übereinstimmt.









