Gesetzliche Bestimmungen zur Hundehaltung in Wien 2018

Listenhunde dürfen nach der Novelle 2018 des Tierhaltegesetzes künftig nur mehr mit Maulkorb und Leine im öffentlichen Raum geführt werden - außer in Hundeauslaufzonen (Maulkorbpflicht) und Hundezonen



Die zuständige Stadträtin Ulli Sima mit Polizeipräsident Gerhard Pürstl Die zuständige Stadträtin Ulli Sima mit Polizeipräsident Gerhard Pürstl

In den Öffis und bei größeren Menschenansammlungen gelten für alle Hunde Maulkorb- und Leinenpflicht.

Kontrolliert werden diese Regelungen von der Polizei

bei Schwerpunktaktionen kontrollieren Stadt Wien und Polizei gemeinsam die Spielregeln der Hundehaltung in der Stadt.

Breites Angebot für Hundehalter in Wien – Präventivmaßnahmen und „Schulstunden“ mit Hund

In Wien gibt es für HundehalterInnenn ein breites Angebot an Hundezonen und Hundeauslaufzonen, konkret sind es aktuell 194 Hundeausläufe und Hundezonen mit rund 1,3 Mio m2, die den Vierbeinern zur Verfügung stehen.

Damit Hundehalterinnen und Hundehalter mit ihrem Vierbeiner Alltagssituationen gut meistern und als Team noch besser zusammenwachsen, bietet die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) seit vielen Jahren den freiwilligen Hundeführschein an. Wer die Prüfung erfolgreich absolviert hat, bekommt die Hundeabgabe (72 Euro) für ein Jahr erstattet.

Wien setzt auf ein Miteinander von Mensch und Tier und daher auch auf Bewusstseinsbildung schon ab dem Kindesalter. So unterstützt die Stadt Wien „Schulstunden der besonderen Art“ im Zuge der Umweltbildung, im Rahmen von „Sicherheitspädagogische Tagen“ in den Volksschulen. Auch in den Kindergärten gibt es Aufklärung zur „Sprache“ der Hunde.



Die Kinder lernen bei beiden Modellen richtiges Verhalten gegenüber Hunden, alles über die Vermeidung von Gefahren-und Konfliktsituationen und respektvollen und sicheren Umgang mit Hunden.

„Wir setzen auf breite Information und Bewusstseinsbildung schon bei den Jüngsten. Mir ist das Miteinander von Mensch und Tier in unserer Stadt wichtig, aber ganz klar ist: Das funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten – und diese Regeln verschärfen wir mit der aktuellen Novelle noch einmal zum maximalen Schutz der Menschen in unserer Stadt“, so Sima.



Sie bedankt sich abschließend bei der Wiener Polizei für die so gute und intensive Zusammenarbeit.













