Stadt Wien präsentiert umfassendes Maßnahmenpaket zur Hundehaltung

Novelle des Tierhaltgesetzes 2018: Maulkorbpflicht für alle Listenhunde – Alkoholgrenze für Halter von Listenhunden – strengere Hundeführscheinprüfung

Wien hat schon heute das strengste Tierhaltegesetz Österreichs, hat in den letzten Jahren elf Mal nachgeschärft und wird das Gesetz nun ein weiteres Mal verschärfen.

Die zuständige Stadträtin Ulli Sima hat das umfassende Sicherheits-Maßnahmenpaket zur Hundehaltung heute in einem gemeinsamen Pressegespräch mit Polizeipräsident Gerhard Pürstl präsentiert.

„Mein Ziel ist es, alles zu unternehmen, um die Menschen und vor allem die Kinder in dieser Stadt vor Vorfällen mit Hunden bestmöglich zu schützen und daher haben wir mit der Polizei ein weiteres Paket geschnürt. So werden wir eine generelle Maulkorbpflicht für Listenhunde vorschreiben“, so Sima.

Sie zeigt sich tief betroffen über den Tod eines Kleinkindes in Folge einer Biss-Attacke eines Rottweilers, dessen Besitzerin stark alkoholisiert unterwegs war. Daher wird in der Novelle – analog zur Regelung im Straßenverkehr - auch eine 0,5 Promille-Grenze für Halter von Listenhunden eingeführt, wenn sie mit dem Hund im öffentlichen Raum unterwegs sind.

Polizeipräsident Gerhard Pürstl betont, dass die Wiener Polizei insbesondere bei verschiedensten Schwerpunktaktionen ein verstärktes Augenmerk auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei der Hundehaltung legt.



Bei zukünftigen Aktionen sollen die Hundehalter über die neuen Regelungen verstärkt informiert werden. Die Wiener Polizei setzt dabei auf den Grundsatz "Aufklärung geht vor Strafe". Bei uneinsichtigen Hundehaltern wird natürlich rigoros eingeschritten.

Die neuen Bestimmungen werden am 25. Oktober 2018 im Wiener Landtag beschlossen und werden noch heuer in Kraft treten. Für gewisse Bereiche – wie die Alkoholgrenze oder die generelle Maulkorbpflicht, für die die Polizei zuständig ist, ist die Zustimmung des Bundes nötig.









