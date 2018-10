Sie sind hier: » » » » »

Erfolgsmodell verpflichtender Hundeführschein seit 2010 Wien hat in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt und das Tierhaltegesetz bereits 11 Mal nachgeschärft, um noch bessere Handhabe zum Schutz der Menschen zu haben. So wurde eine Haftpflichtversicherung für alle Hunde verpflichtend vorgeschrieben. Die Möglichkeit zur Abnahme von Tieren nach Zwischenfällen wurde beschleunigt, die Kosten trägt im Abnahmefall der Halter.

Für Tierhändlerinnen wurden strengere Bestimmungen festgelegt. Der Strafrahmen wurde im Gesetz auf bis zu 20 000 Euro erhöht. Wien hat zudem bereits 2010 den verpflichtenden Hundeführschein für sogenannte Listenhunde eingeführt und ist österreichweit Vorreiterin. Bisher wurden 6.579 Hundeführscheine absolviert. Die Prüfung besteht aus einem umfassenden Praxistest und einem Theorieteil. Beim Praxistest muss der Halter zeigen, dass er sein Tier im Griff hat, dass er Alltagssituationen meistern kann – wenn etwa ein Kind, ein Jogger oder ein Radfahrer sich nähern etc. Die Führscheinprüfung wird mit der neuen Novelle nochmals erschwert. Der verpflichtende Hundeführschein gilt für folgende Hunderassen: Staffordshire Bullterrier, Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Mastino Napoletano, Mastin Espanol, Fila Brasileiro, Mastiff, Bullmastiff, Tosa Inu, Pitbullterrier, Rottweiler, Dogo Argentino (Argentinischer Mastiff). Der Hundeführschein gilt auch für Mischlinge dieser Rassen. Evaluierung zeigte: 63 % weniger Hundebisse dank Hundeführschein 3 Jahre nach Einführung des verpflichtenden Hundeführscheins wurde die Maßnahme von der Veterinärmedizinischen Universität 2013 evaluiert: Das Ergebnis war sehr positiv: Die Zahl der Bisse durch Listenhunde ist um 63 % zurückgegangen, bei Bissen von Listenhunden an Menschen betrug der Rückgang sogar 70 %.



Weitere Meldungen Hundeführschein: Strenge Kontrollen durch Polizei – gemeinsame Schwerpunkt-Kontrollen mit Stadt Wien Im Schnitt gibt es in Wien jährlich 2500 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Tierhaltegesetz [10.10.2018] mehr »

Wiener Hundeführschein bringt viele Vorteile Freiwilligkeit wird belohnt: 1 Jahr keine Hundeabgabe, "Wiener Hundebox" gratis [13.02.2006] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: