The Artist - Premierenkarten zu gewinnen!

Gewinnen Sie mit Hundewelt.at 5x2 Karten für die exklusive Österreich-Premiere am Dienstag, den 24. Jänner 2012 in Wien.

Der preisgekrönte Film "The Artist" ist 6-fach für die Golden Globes nominiert und startet am 27. Jänner 2012 in den Kinos. Mehr Informationen zum Film "The Artist" finden Sie hier!

Gewinnfrage: "Wie heißt der beste (tierische) Freund des Hauptdarstellers im Film The Artist?

Die Antwort auf diese Frage bitte an die eMail-Adresse preisfrage@gmail.com schicken.

Teilnahmeschluß ist der 17. Jänner 2012.

Die Gewinner werden mit allen weiteren Details zur Kartenabholung per E-Mail verständigt.

Die Gewinne sind nicht in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

