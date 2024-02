»

»

»

»

Rundum abgesichert: Auf welche Versicherungen sollten Hundehalter nicht verzichten?

Mit der Anschaffung eines Hundes gehen weitreichende finanzielle Verpflichtungen einher − über diese sollten sich Menschen, die einen Hund in ihrer Familie aufnehmen möchsten, eingehend im Vorfeld informieren.

Die Kosten für den Vierbeiner umfassen auch zahlreiche ungeplante Ausgaben. Zu diesem kommt es insbesondere dann, wenn ein Schaden durch den Hund verursacht wird oder er beim Tierarzt behandelt werden muss.

Allerdings gibt es durchaus Möglichkeiten, eine Vielzahl von Eventualitäten rund um die Kosten, die ein Hund verursachen kann, zu versichern. Doch welche Versicherungen sind für Hundehalter wirklich essentiell? Dieser Frage geht der folgende Artikel auf den Grund.



Welche Versicherungen gibt es für Hunde überhaupt?







Hunde - Bildquelle: Pexels/Sumeet Ahire: Hunde - Bildquelle: Pexels/Sumeet Ahire:

Grundsätzlich bieten Versicherungen einen wertvollen Schutz gegenüber unerwarteten finanziellen Belastungen ­− dies gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Hunde.





Bei den Vierbeinern kommt es zu solchen Belastungen vor allem, wenn der Hund Schäden an unbeteiligten Dritten beziehungsweise ihrem Hab und Gut verursacht. Daneben können auch Krankheiten und Verletzungen das Budget der Hundehalter in hohem Maße belasten.



Eine entsprechende Versicherung sorgt dann dafür, dass im Schadenfall keine existenzbedrohenden finanziellen Verpflichtungen auftreten. Zudem gibt es auch spezielle Versicherungen, die sich an Menschen richten, die beruflich mit Hunden in Kontakt sind.



Grundsätzlich besteht so eine sehr große Auswahl an verschiedenen Hundeversicherungen, wie zum Beispiel die Hunde-OP-Versicherung, die Hundekrankenversicherung, die betriebliche Hundehaftpflichtversicherung, die Zwingerhaftpflichtversicherung und die Hundehaftpflichtversicherung. Zwar klingt dies erstmal sehr vielfältig, allerdings beziehen sich die Versicherungen hauptsächlich auf zwei Bereiche, nämlich die Kranken- und die Haftpflichtversicherung.



Wird durch den Hund ein Schaden verursacht, greift die Haftpflichtversicherung. Zahlungen, die im Falle einer Krankheit des Tieres nötig werden, werden durch die Krankenversicherung übernommen. Von diesen Versicherungsarten gibt es dann verschiedene Varianten, die jeweils mit unterschiedlichen Kosten- und Tarifstrukturen einhergehen.



Welche Hundeversicherung im individuellen Fall zu empfehlen ist, ist stets von dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis und dem Hund abhängig. Bevor sich für eine Versicherung entschieden wird, sollten Hundehalter außerdem keinesfalls auf einen sorgfältigen Hundeversicherung Vergleich verzichten, um die besten Leistungen zum besten Tarif zu finden.



Besteht eine Pflicht für eine Hundeversicherung?

Es gibt durchaus gewisse Umstände, unter denen eine Hundeversicherung sogar verpflichtend vorgeschrieben ist. Ob diese Pflicht zutrifft, hängt in Österreich von der Art des Hundes und dem Wohnort ab.

So muss jeder Hund in Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und der Steiermark einen Versicherungsschutz aufweisen. Es kommt dabei nicht auf seine Größe oder seine Rasse an.



In anderen Bundesländern gestalten sich die Regelungen jedoch anders. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für den Hund ist in diesen nur nötig, wenn das Tier einer bestimmten Rasse angehört oder ein Mischling aus einer dieser Rassen ist. Welche Rassen dabei zu den sogenannten Listenhunden gehören, variiert zwischen den einzelnen Bundesländern.



Hundehaftpflichtversicherung ist immer zu empfehlen

Auch Hundehalter, die in einem Bundesland leben, in dem keine Pflicht für den Abschluss der Hundehaftpflichtversicherung besteht, sollten nicht auf die wichtige Versicherung verzichten. Unabhängig davon, wie gut sich das Tier auch zu benehmen weiß, kann es schließlich immer zu Unfällen und Missgeschicken kommen.



Im Schadenfall müssen die Hundehalter für Sach-, Personen- und Vermögensschäden haften. Dabei können schnell unvorstellbar hohe finanzielle Belastungen zustande kommen. Ohne eine entsprechende Haftpflichtversicherung kann die gesamte finanzielle Existenz bedroht werden.



Die Hundehaftpflichtversicherung übernimmt nicht nur die Zahlung bei berechtigten Forderungen. Sie prüft den jeweiligen Sachverhalt außerdem gründlich, sodass unberechtigte Forderungen abgewehrt werden. Sogar die Anwalts- und Gerichtskosten werden von der Haftpflichtversicherung des Hundes übernommen, falls der Geschädigte eine Klage anstrebt.



Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang, dass die Hundehaftpflichtversicherung bereits zu sehr günstigen Beiträgen erhältlich ist. Diese beginnen schon bei rund 2,20 Euro monatlich. Der Verzicht lohnt sich somit in Anbetracht des hohen Risikos nicht.



Lohnt sich eine Hundekrankenversicherung?

Im Vergleich zu der Hundehaftpflichtversicherung bietet die Hundekrankenversicherung den Hundehaltern einen wesentlich größeren Spielraum. Eine Pflicht für ihren Abschluss besteht nicht, dennoch kann sie sich im Fall der Fälle als überaus wertvoll zeigen. Die Hundekrankenversicherung kommt für sämtliche Tierarztkosten auf, die den versicherten Leistungen entsprechen.



Die Hundekrankenversicherung lässt sich in zwei grobe Kategorien einteilen, nämlich die Krankenversicherung und die OP-Versicherung. Im Bereich der Krankenversicherung gibt es dann wiederum eine Vielzahl an unterschiedlichen Arten und Leistungsstufen. Entscheiden sich Hundehalter für ein Rundum-Sorglos-Paket, entspricht dieses einer Krankenvollversicherung. Die Krankenversicherung des Hundes übernimmt dann sämtliche Tierarztkosten, auch solche für Entwurmungen, Impfungen und weitere Vorsorgeleistungen.



Dagegen springt die OP-Versicherung nur dann ein, wenn der Hund einen Eingriff unter Narkose benötigt. In diesem Fall werden die Operationskosten durch die Versicherung übernommen. Es wird jedoch eine Unterscheidung zwischen gewünschten und medizinisch notwendigen Eingriffen vorgenommen. Der Großteil der OP-Versicherungen übernimmt beispielsweise keine Kastrationskosten.



Ob eine Hundekrankenversicherung sinnvoll ist, ist eine sehr individuelle Entscheidung, die vor allem von der persönlichen finanziellen Situation und dem Sicherheitsbedürfnis abhängt. Natürlich bietet die Krankenversicherung für den Hund einige überzeugende Vorteile, denn der monatliche Versicherungsbeitrag sorgt dafür, dass sich Hundehalter nicht um eine unerwartet hohe Tierarztrechnung sorgen müssen.

Sie erhalten damit eine hohe Planungssicherheit hinsichtlich ihrer finanziellen Ausgaben für ihren Vierbeiner.

Weist der Hund eine besonders hohe Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten auf, wie zum Beispiel Zahnerkrankungen, lohnt sich der Abschluss einer Krankenversicherung jedoch oft. Auch der Tierarzt kann zu diesem Thema eine fundierte Beratung leisten.



Monatlich beginnen die Kosten für die Hundekrankenversicherung bei circa 20 Euro. Abhängig von dem gewählten Tarif können sie pro Monat jedoch auch mehr als 100 Euro kosten. Die Beiträge fallen zudem für Hunde höher aus, die als besonders gefährdet gelten. In diesem Fall kann es sogar sein, dass die Aufnahme des Tieres durch die Versicherung gänzlich verweigert wird.



OP-Versicherung als günstigere Alternative zur Krankenversicherung

Hundehalter, denen die Kosten für die Hundekrankenversicherung zu hoch ausfallen, aber dennoch nicht auf eine gewisse Absicherung verzichten möchten, können sich alternativ für die OP-Versicherung entscheiden. Mit dieser lassen sich zumindest sehr hohe Einmalausgaben vermeiden, die bei einer Operation in der Regel immer anfallen. Die Kosten für die OP-Versicherung beginnen dabei bereits bei zehn Euro pro Monat.



Wird lediglich eine OP-Versicherung für den Hund abgeschlossen, müssen die anderweitigen Tierarztkosten jedoch aus eigenen finanziellen Mittel bestritten werden. Durch die OP-Versicherungen werden allerdings in der Regel sämtliche Eingriffe unter Narkose abgedeckt.

Zudem übernimmt die Versicherung auch die Kosten für die Vor- und Nachbehandlung sowie den stationären Aufenthalt des Hundes.