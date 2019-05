Sie sind hier: » » » »

Purina Initiative „Zeig Schnauze" startet wieder Purina ruft wieder gemeinsam mit prominenten Tierliebhabern dazu auf, Schnauze zu zeigen und somit zugunsten ausgewählter österreichischer Tierheime Futterspenden zu sammeln. Mitmachen war noch nie so einfach und, dass Selfies machen mit Vierbeinern Spaß macht, können Tier- und Naturschutzexpertin Maggie Entenfellner und Tierbesitzer wie Sänger und TV-Profitänzer Willi Gabalier, Moderator Andi Moravec, Moderatorin Sasa Schwarzjirg, DaC Charity-Lady Yvonne Rueff und Co bestätigen.





Auch dieses Jahr setzt sich der Tiernahrungshersteller Purina zusammen mit prominenten Unterstützern für Tiere ein, denen nicht das Glück widerfahren ist, ein behütetes zu Hause zu haben. Für jedes Foto, das unter www.purina.at/zeigschnauze oder auf Social Media unter dem Hashtag #zeigschnauze gepostet wird, jeden Like, Share und Kommentar spendet Purina einen gefüllten Futternapf an ausgewählte Tierheime. „Tierschutz ist leider wirklich immer ein Thema und es gibt tausende Vierbeiner, die Hilfe benötigen! Tierschutzorganisationen, die ihren täglichen Arbeitseinsatz ganz zum Wohle genau dieser Tiere leisten, sind auf Unterstützung angewiesen,“ weiß ORF Tier- und Naturschutzexpertin Maggie Entenfellner. Die Initiative „Zeig Schnauze“ setzt genau hier an. Der vor einigen Jahren in Mode gekommene Fototrend des „Catbearding" bzw. „Dogbearding“ wird bereits zum vierten Mal von Purina aufgegriffen, um gemeinsam Gutes zu tun. Bei Zeig Schnauze dreht sich alles um originelle Fotos von Tierliebhabern mit ihren tierischen Lieblingen bzw. können auch witzige Prop Masken verwendet werden, um diese Aktion ganz einfach zu unterstützen. Heuer wird das Ziel das Ergebnis aus dem Vorjahr nochmals zu toppen und 170.000 gefüllte Futternäpfe zu sammeln verfolgt. Die Futterspenden kommen dem Verein Animal Care Austria (W), dem Tierheim Parndorf (Bgld.), dem TSV Purzel&Vicky (Stmk.), dem Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ), dem Tierheim Bruck a.d. Leitha (NÖ) und dem TierQuarTier Wien (W) zugute. Jeder ist aufgerufen bis 31.08.2019 mitzumachen und „Schnauze zu zeigen“, ob mit dem eigenen Haustier, mit lustigen Filtern unter www.purina.at/zeigschnauze, oder diesmal auch im interaktiven Press the Button Studio, wo originelle Tiermasken und Requisiten zur Verfügung stehen und somit seinen Beitrag zum Tierschutz zu leisten. Helfen kann so einfach sein und außerdem richtig Freude bereiten. Prominent besetzter Auftakt Beim Auftakt im Wiener „Press the Button“ Studio machen es prominente Tierbesitzer und Vertreter der Bloggerszene vor, wie einfach es ist zu helfen. Maggie Entenfellner, Willi Gabalier, Andreas Moravec, Yvonne Rueff, Sasa Schwarzjirg und die Blogger Elisabettina und amigaprincess drückten fleißig den Selbstauslöser, um den Startschuss für die Tierfutterspenden Aktion zu geben. Auf mittels Selbstauslöser geshooteten Fotos strahlen sie gemeinsam mit ihren Hunden und witzigen Zeig Schnauze Masken sowie Vertretern ausgewählter Tierschutzorganisationen in Gedanken an jeden Futternapf, den sie mit ihren Fotos erwirken, um die Wette. Katharina Steiner, Senior Brand Managerin Purina PetCare Österreich, Gesicht der Initiative, freut sich: „Wir haben heuer unsere Partner und Unterstützer zum Start der Initiative hier in ein Press the Button Studio eingeladen, wo sie einfach und mit viel Spaß Zeit Schnauze unterstützen können.“



