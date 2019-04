»

Jetzt neu und fleischig: Purina AdVENTuROS in drei wilden Geschmacksrichtungen

So viel Abenteuer in einem Snack: Purina AdVENTuROS weckt den Erlebnishunger Ihres Hundes jetzt mit drei neuen Leckerlies mit hohem Fleischanteil.

Entdecken Sie mit Ihrem Vierbeiner hochwertigen Fleischgenuss mit Wildschwein, Büffel und Hirsch als Zutat Nr. 1.



Die neuen saftigen Powerpakete Purina AdVENTuROS weisen einen Fleischanteil von mindestens 92% auf. Zusätzlich sind die Snacks getreidefrei und verzichten komplett auf den Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen.

Neue Lieblingsbeute: Purina AdVENTuROS

Gefährlich lecker: Außergewöhnlich wilde Geschmacksrichtungen in ungewöhnlichen Formen: Purina AdVENTuROS Leckerlies sind inspiriert durch das, was Hunde in der freien Natur erleben können und sorgen für die Extra-Portion Abenteuerlust.

Die drei neuen Snacks überzeugen durch ihre Filet- bzw. Sticks-Optik und eignen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Größen und Formen hervorragend für Hunde aller Rassen sowie für verschiedene Fütterungsanlässe. Einfach zum Anbeißen sind die Purina AdVENTuROS MINI CUTS mit Wildschwein, Huhn, Rind und Schwein.



Speziell für kleine Vierbeiner wurden die Purina AdVENTuROS MINI STEAKS Hirsch, Huhn, Rind, Truthahn und Schwein in Filetform entwickelt. Und große Hunde machen besonders gerne Jagd auf die Purina AdVENTuROS MAXI STEAKS Büffel, Huhn, Rind, Truthahn und Schwein in extra großen fleischigen Stücken.

Wilde Begeisterung garantiert!









