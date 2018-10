»

Neu: Beneful Fleisch-Bällchen und Fleisch-Häppchen

Premium-Steaks, Dry Aged & Co. – wem lässt das nicht das Wasser im Munde zusammenlaufen?

Um auch Ihrem Hund ein saftiges und gleichzeitig fleischiges Geschmackserlebnis zu bieten, gibt es ab sofort die neuen Beneful Fleisch-Bällchen und Fleisch-Häppchen.







Beneful Fleisch-Bällchen

Die Kraftpakete verzichten komplett auf Getreide und sind in drei Varietäten zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,99€ erhältlich.





Purina Beneful bedient mit den Beneful Fleisch-Bällchen und Fleisch-Häppchen ein neues Segment: Hundesnacks mit hohem Fleischanteil.



Die neuen Hunde-Snacks bestehen zu 95% aus Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen und enthalten 0% Getreide. Gleichzeitig sind die Snacks ohne Zusatz künstlicher Geschmacks- oder Farbstoffe.

Für die Fleisch-Liebhaber unter den Vierbeiner werden insgesamt drei Varietäten in besonderen Formen eingeführt: Fleisch-Häppchen Reich an Rind und Fleisch-Häppchen Reich an Huhn sowie Fleisch-Bällchen Reich an Rind.



Sie erkennen die neuen Beneful Snacks im Regal am einzigartigen Design mit Schieferplattenoptik – es handelt sich somit nicht nur um echte Leckerbissen, sondern auch um wahre Hingucker.

















