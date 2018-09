»

»

»

»

Voller Geschmack ganz ohne Getreide: Beyond Nassnahrung für Hunde und Katzen

Einfach verständliche Zutaten, die jeder kennt – dafür steht Purina Beyond. Für noch mehr Natürlichkeit im Napf von Hund und Katze sorgt ab sofort auch die neue getreidefreie Nassnahrung von Purina Beyond.

Diese verzichtet, wie alle Produkte der Marke Beyond, ebenfalls komplett auf die Zugabe von Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffen. Für Ihre Fellnasen gibt es je drei Varietäten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist!

Köstliche Pasteten ganz ohne Getreide

Die neuen Pasteten von Purina Beyond werden schonend hergestellt und enthalten nur ausgewählte, natürliche Zutaten. Das heißt: Voller Geschmack ganz ohne Getreide!



Die 100% komplett ausgewogene Nassnahrung versorgt Ihren Hund oder Ihre Katze mit hochwertigem Protein aus Fleisch oder Fisch.

Ergänzt wird die Rezeptur mit sorgfältig ausgesuchten Gemüsesorten sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Purina Beyond Getreidefrei für Katzen ist seit Ende Juli in den drei Sorten „Reich an Huhn mit grünen Bohnen“, „Reich an Rind mit Karotten“ und „Reich an Lachs mit Spinat“ jeweils in einer 85g Dose zu einem Preis von 0,99 Euro zu finden.

Auch für Hunde bietet Beyond ab Anfang September drei Sorten der Nassnahrung in einer 400g Dose für 1,99 Euro an: „Reich an Huhn mit grünen Bohnen“, „Reich an Rind mit Karotten“ und „Reich an Truthahn mit Zucchini“. Alle Pasteten sind sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch im Fachhandel erhältlich.





Weitere Meldungen

Superfood für Hunde Der gesunde Ernährungstrend – jetzt auch für Hunde - von Valentina Kurscheid [08.09.2018] mehr »



Experten-Meinung zur altersgerechten Fütterung: Das richtige Futter für den älteren Hund Mit zunehmendem Alter ändern sich die Bedürfnisse und Ansprüche – auch die von Hunden. So wird beispielsweise im Alter die Verdauung der Tiere störanfälliger, die Hunde bewegen sich weniger, was zu Übergewicht und entsprechenden Krankheiten führen kann [01.09.2018] mehr »



Neu für Hund und Katze: Nutro Wild Frontier Frisches, natürliches und gleichzeitig leckeres Futter liegt voll im Trend. Das wissen auch die Experten der Super-Premiummarke Nutro und haben deshalb das Konzept Feed Clean entwickelt [26.08.2018] mehr »



PURE Naturfutter unterstützt TIKO mit High-Premium-Futter und Spendenlauf Der österreichische Futtermittelhersteller setzt seine Kooperation mit dem Tierschutzkompetenzzentrum (TIKO) in Klagenfurt auch 2018 fort und unterstützt das Tierheim mit eigens produziertem Tierfutter und einer Spendenaktion im Rahmen von Kärnten Läuft [19.06.2018] mehr »



Barfen – Sind zusätzliche Nahrungs-Ergänzungsmittel notwendig? Das bekannte Barfen ist einfach jedem Hundehalter heute ein Begriff. Doch reicht diese Ernährung aus, damit das Tier gesund und ausgewogen leben kann?

[23.04.2018] mehr »