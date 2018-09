Sie sind hier: » » » »

Mass Customized: Eine Revolution im Futternapf Canimix ist europaweit das erste Unternehmen, das Hunde- und Katzenfutter zum Mixen anbietet und auf den E-Commerce Trend "Mass Customization" im Milliardenmarkt Tierfutter setzt. Einen individuellen Futtermix für sein Haustier mischen zu lassen bietet dabei entscheidende Vorteile gegenüber fertigen Futtermischungen: Frauchen und Herrchen können nicht nur Geschmacksvorlieben berücksichtigen, sondern auf die individuellen Bedürfnisse ihres Tieres flexibel eingehen. So können z.B. die Verdauung, Hygiene, Vitalität und Gelenke gezielt positiv unterstützt und Futtermittelallergien vermieden werden. Hierfür muss man kein Ernährungsexperte sein. In drei einfachen Schritten wird der Tierbesitzer durch den "Futter-Mixer" geleitet. Canimix hilft auf Wunsch bei der Zusammenstellung und achtet immer darauf, dass der richtige Nährstoff-Mix enthalten ist. So einzigartig wie das Futter ist auch seine Verpackung: Canimix Tiernahrung wird in transparenten und wiederverwendbaren PET-Dosen angeboten, die nicht nur gut aussehen, sondern auch dem Umweltgedanken Rechnung tragen. Neu: Anfang Juli startete der österreichische Canimix Shop unter

Neu: Anfang Juli startete der österreichische Canimix Shop unter www.canimix.at





Weitere Meldungen Tchibo verkauft erstmals Tiernahrung Canimix ist exklusiver Partner und bietet europaweit als erstes Unternehmen individuelles Hunde- und Katzenfutter [03.07.2012] mehr »





