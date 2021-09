Sie sind hier: » » » »

CanisBowl Vet Selection – Individualisiertes Bio-Hundefutter auf dem Vormarsch Vor einem Jahr kam mit Canisbowl Vet Selection das erste individualisierte BIO-Hundefutter produziert in Österreich auf den Markt. Nach 12 Monaten schwören Hundebesitzer in ganz Österreich auf das innovative, heimische Futter, das komplett auf die Bedürfnisse jedes Vierbeiners abgestimmt und maßgeschneidert wird. Und bereits mehr als 100 Partnertierärzte sind mittlerweile an Bord - vom Neusiedler bis zum Bodensee.

v.l.n.r.: Tierarzt David Ebmer, Tierärztinnen Katharina Perkowitsch, Hund Zola, Gründerin Martina Steinberger-Voracek, Tierärztin Anna Matiasek v.l.n.r.: Tierarzt David Ebmer, Tierärztinnen Katharina Perkowitsch, Hund Zola, Gründerin Martina Steinberger-Voracek, Tierärztin Anna Matiasek

„Die Covid-Krise hat bei vielen Hundebesitzern zu einem Umdenken geführt, die nun noch stärker auf die Gesundheit ihrer Vierbeiner achten.

Bedarfsgerechte und individuelle Ernährung rückt daher immer mehr in den Fokus“, so Martina Steinberger-Voracek, Geschäftsführerin des österreichischen Unternehmens. Canisbowl ist ein innovatives Futterkonzept, dass auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des jeweiligen Hundes abgestimmt ist.

Und das in kompromissloser Bio-Qualität produziert in einer österreichischen Manufaktur. Jedes Rezept wird maßgeschneidert und bedarfsgerecht von den CanisBowl-Tierärzten berechnet. Produziert wird im Waldviertel ausschließlich mit Zutaten aus biologischer Landwirtschaft. Insgesamt stehen 6 Bio-Fleischsorten und zahlreiche Bio-Gemüse und Obstsorten zur Auswahl. Das TierärztInnen-Team der Firma rezeptiert für jeden einzelnen Hund ein eigenes Rezept. Trotz Lockdowns und anderer Beschränkungen ist das österreichweite Netz der Partnertierärzte bereits auf über 100 angewachsen, laufend kommen neue Tierärzte hinzu. Jeder Hund ist anders. Alter, Größe und Körperbau sind nur einige weniger der Parameter, um den richtigen Nährstoffbedarf zu bestimmen. Durch eine kompetente Bedarfserhebung im Rahmen eines Gesprächs mit einem Tierarzt, werden alle wichtigen Fakten erfasst. Das ist kostenlos möglich bei Partnertierärzten des Unternehmens und kann aber auch digital mit den Tierärztinnen von Canisbowl erfolgen. HERKUNFT MIT ZUKUNFT Unter dem Motto „Regionales Bio-Fleisch für ein gesundes, geschmackvolles Futter“, wird nur Fleisch von österreichischen Tieren aus biologischer Landwirtschaft verwendet. Die Tiere kommen aus der Region – damit werden lange Transportwege vermieden. Produziert wird in einer Bio-Manufaktur im Waldviertel. Durch die Austria Bio Garantie-Zertifizierung wird eine seriöse Qualitätsüberprüfung garantiert. UNSERE MISSION – WAS UNS WICHTIG IST! „Das wirklich passende Futter für jede Hundeschüssel“ – in regionaler Bio-Qualität aus Österreich! Hunde und Haustiere allgemein sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens – als Freunde und vollwertige Familienmitglieder und für einige von uns in ihrem Beruf als Tierarzt. Wir wissen, wie wichtig gutes Futter ist und wie viele Hundebesitzer oft ein Hundeleben lang nach der richtigen Ernährung für ihren vierbeinigen Liebling suchen. www.canisbowl.com



