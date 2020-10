»

Canisbowl Vet Selection: individualisiertes Bio-Hundefutter aus Österreich

Jedes Rezept wird auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt und von Experten berechnet – Regionale Produktion im Waldviertel aus biologischer Landwirtschaft.

Mit Canisbowl Vet Selection kommt das österreichweit erste individualisierte BIO-Hundefutter auf den Markt. Personalisiert für jeden Hund. Das Start-up „CanisBowl“ hat sich voll und ganz der gesunden Ernährung für den Hund verschrieben.





Team Canisbowl, v.l.n.r.: Tierärztin Anna Matiasek, Gründerin Martina Steinberger-Voracek, Tierärztin Katharina Perkowitsch Team Canisbowl, v.l.n.r.: Tierärztin Anna Matiasek, Gründerin Martina Steinberger-Voracek, Tierärztin Katharina Perkowitsch

Auch bei der Erzeugung setzt das Unternehmen ganz auf Regionalität: Produziert wird in einer Bio-Manufaktur in Gars am Kamp im Waldviertel, ausschließlich mit Zutaten aus biologischer Landwirtschaft.

100% individualisiert

Jeder Hund ist anders. Alter, Größe und Körperbau sind nur einige wenige der Parameter, um den richtigen Nährstoffbedarf zu bestimmen. „Basierend auf einer Vielzahl an Einflussfaktoren, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen für den individuellen Bedarf.



Diese gilt es zu erfassen und zu berücksichtigen, um die das optimale Futterangebot sicherzustellen. Denn durch das richtige Futter können langfristige Mangelerscheinungen und Fehlversorgungen vermieden werden“, sagt Steinberger-Voracek.

Tierärztlich entwickelt

Durch eine kompetente Bedarfserhebung, im Rahmen eines Gesprächs mit einem Tierarzt, werden zunächst alle wichtigen Fakten für die Fütterung des Hundes erfasst.



Möglich ist dies bei Partnertierärzten des Unternehmens, kann aber auch direkt digital mit den eigenen Tierärztinnen von Canisbowl erfolgen.



Die umfassenden Informationen liefern die Grundlage zur Erstellung individueller Rezepte, die ganz auf den Vierbeiner zugeschnitten sind. Sämtliche Bedürfnisse werden berücksichtigt.



„Das gewählte Futter wird dann an die Kunden ausgeliefert, der bestmöglichen Versorgung steht damit nichts mehr im Wege“, sagt Steinberger-Voracek. Je nach geschmacklichen Vorlieben kann bei der Auswahl aus einem reichhaltigen Bio-Zutatenangebot gewählt werden

Herkunft mit Zukunft

Unter dem Motto „Regionales Bio-Fleisch für ein gesundes, geschmackvolles Futter“, wird nur Fleisch von österreichischen Tieren aus biologischer Landwirtschaft verwendet. Die Tiere kommen aus der Region, produziert wird in einer Bio-Manufaktur in Gars am Kamp in Waldviertel.



„Es war uns besonders wichtig, lange Transportwege zu vermeiden und umweltbewusste Nachhaltigkeit zu garantieren“, betont Steinberger-Voracek. Die Austria Bio Garantie-Zertifizierung stellt zudem eine seriöse Qualitätsüberprüfung sicher.

Hunde und Haustiere sind ein wichtiger Bestandteil im Leben der Österreicher.

„Wir wissen, wie wichtig gutes Futter ist und wie viele Hundebesitzer oft ein Hundeleben lang nach der richtigen Ernährung für ihren vierbeinigen Liebling suchen. Getragen durch tierärztliche Kompetenz und mit viel Begeisterung ist es daher unser Antrieb, das Leben vieler Hunde und deren Besitzern besser, leichter und nachhaltig gesünder zu machen“, beschreibt Steinberger-Voracek abschließend die Gründe zur Entwicklung von Canisbowl Vet Selection.

www.canisbowl.com









