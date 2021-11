»

Neu: Marlou´s BIO Hundekekse

Bio.Handgemacht.Steirisch - diese Worte beschreiben die gesunden und artgerechten Leckerlis von Marlou´s BIO Hundekekse am besten.

Das Unternehmen aus Dobl-Zwaring wurde von Martina Grinschgl, die sich derzeit zusätzlich in der Ausbildung zur zertifizierten Hundeernährungsberaterin befindet, mitten in der Corona Krise gegründet - in der die Wichtigkeit von regionalen und nachhaltigen Produkten einmal mehr aufgezeigt wurde.

Marlou´s biozertifizierte Hundekekse werden mit viel Liebe und Sorgfalt einzeln von Hand zubereitet und stechen besonders durch ihre Regionalität und Nachhaltigkeit hervor.



Der Großteil der Zutaten stammen direkt vom heimischen BIO Bauern aus der Region - sei es das durch stressfreie Hofschlachtung gewonnene BIO Rindfleisch von der steirischen Alm, das BIO Getreide welches lediglich 6km entfernt von Marlou´s geerntet wird oder ein hochwertiger BIO Käse aus der direkten Umgebung.

Der direkte Kontakt zum Bauern, das Tierwohl der Nutztiere und die Stärkung der heimischen Landwirtschaft werden hier besonders hoch geschrieben. In den Hundekeksen von Marlou´s findet man nur hochwertige BIO Lebensmittel ohne jegliche Zusatz- und Konservierungsstoffe und ohne Zucker – eben so natürlich, wie es für Hunde am besten ist.

Wer seinen Hund auch mit diesen einzigartigen Hundekeksen verwöhnen möchte kann dies jederzeit über eine Online Bestellung unter www.bio-hundekekse.at tun und sich das eine oder andere biologisch abbaubare Graspapiersackerl mit leckeren, steirischen BIO Hundekeksen sichern oder man schaut bei einem der regionalen Händlerbetrieben vorbei.

Marlou´s BIO Hundekekse e.U.

handmade quality