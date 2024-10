Sie sind hier: » » » » »

ÖKV startet Kampagne „Ohne Hund ist alles doof“ Mit einer spannenden Kampagne startet der ÖKV eine starke Initiative für mehr Aufmerksamkeit für die vielfältigen und unverzichtbaren Aufgaben von Hunden in unserer Gesellschaft. Die Sujetserie des größten österreichischen Hundedachverbands zielt darauf ab, die breite Öffentlichkeit für den gesellschaftlichen Wert von Hunden zu sensibilisieren. Die Multichannel-Kampagne arbeitet auf Plakaten, im Print, Online und in den sozialen Medien österreichweit mit vier Sujets, die eine Welt ohne Hunde zeigen.

ÖKV startet Kampagne "Ohne Hund ist alles doof" ÖKV startet Kampagne "Ohne Hund ist alles doof" Die Idee zur Kampagne stammt von der Agentur Havas Village Austria, deren visuelle Umsetzung das Thema aufmerksamkeitsstark aufbereitet und bewusst über alle sozialen und Altersgrenzen hinweg für Gesprächsstoff sorgt. Die Sujets zeigen vermeintliche Alltagssituationen ebenso wie Arbeitseinsätze mit Hunden: ein Abend auf der Couch, ein Einsatz im Lawinengebiet, im Dienst der Polizei und bei der Jagd. Doch statt der Hunde arbeiten die Sujets bildstark mit einem Kuschelkrebs, einem Lawinensuchfaultier, einem Polizeimeerschweinchen und einer Jagdschildkröte - und dem starken Claim „Ohne Hund ist alles doof“.

Jedes Sujet steht dabei für wichtige Themen: die Aufgaben als täglicher Begleiter und Einsatzhund, die Verantwortung für gesunde Hunde, die Ausbildung und Haltung und die qualitätvolle Hundezucht als Grundlage für die vielen Aufgaben, die Hunde für die Gesellschaft einnehmen. Das wichtige Anliegen, das die Sujets allesamt vermitteln: eine Welt ohne Hunde ist unvorstellbar. „Hunde sind aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Ihre Vielseitigkeit und ihr Einsatz in so vielen Bereichen zeigen, wie weit die gesellschaftliche Bedeutung reicht“, erklärt Philipp Ita, Präsident des ÖKV, anlässlich der Kampagnenpräsentation. „Die ÖKV-Kampagne überzeugt durch spannende Bilder und Augenzwinkern und richtet unsere Aufmerksamkeit auf die vielen Aufgaben, die unsere vierbeinigen Freunde Tag für Tag für uns als Gesellschaft übernehmen“, ist Philipp Ita überzeugt. Michael Göls, CEO der Havas Village Austria ergänzt: „Man stelle sich vor, es gäbe keine Hunde: das war unser Grundgedanke. Die Kampagne zeigt den Wert und die Wichtigkeit von Hunden in Österreich, indem sie eine Welt ohne Hunde zeigt - diese absurde Vorstellung dramatisieren wir bewusst: grafisch stark und textlich humorvoll vermitteln die Sujets wichtige Botschaften. Wir stärken so die vielen positiven Aspekte von Hunden in unserer Gesellschaft, die manchmal zu kurz kommen.“

Die Kampagne ist eine pro bono Arbeit aller Teams im Havas Village Austria und dank Unterstützung vieler Medienpartner ab heute österreichweit auf Plakat, im Print und online zu sehen und wird mittels PR-Maßnahmen verstärkt. Für die kreative Idee und visuelle Umsetzung der Kampagne zeichnet Havas Village Austria verantwortlich. Die teils mit KI generierten Bilder erlangen sofort die Aufmerksamkeit des Publikums, als Info-Hub der Kampagne dient diese Website, die mit Blogbeiträgen Infos, Fakten und Geschichten zu Hunden liefert und Interessierten Einblicke in die vielfältigen Dienste von Hunden gibt. Die Verantwortung jedes und jeder Einzelnen - vom Welpenkauf über die Haltung bis zur Ausbildung - ist Kern der Kampagne, die uns auch zum Nachdenken auffordert. Die Kampagne zielt klar darauf ab, den Wert und die Wichtigkeit von Hunden in Österreich - mit einem Augenzwinkern - zu zeigen und positive Awareness für unsere vierbeinigen Freunde zu schaffen.

