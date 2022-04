»

Haustiermesse Wien 2022

Am 2. und 3. April 2022 findet in der Wiener Marx Halle die Haustiermesse Wien statt - und hilft der Ukraine

Die Haustiermesse Wien findet seit 2007 jedes Jahr statt und auch in den Jahren 2020 und 2021, als viele andere Veranstaltungen abgesagt wurden – die Haustiermesse Wien hat allen Widrigkeiten zu Trotz stattgefunden.

Und natürlich gibt es die Haustiermesse auch heuer am 2. und 3. April von 10-18h in der MARX Halle. Und nein, die Situation in der Ukraine ist den Veranstaltern der Haustiermesse nicht egal. Gerade deswegen wird die Haustiermesse eben nicht abgesagt, sondern findet statt um Hilfe für die Flüchtlingen der Ukraine Krise organisieren zu können.

Denn gerade der Krieg und seine furchtbaren Bilder zeigen uns, welch wichtige Rolle die Haustiere im Leben der Menschen haben und wenn Sie alles zurückgelassen haben, das geliebte Tier muss mit.

HAUSTIERMESSE HILFT

Von jeder Eintrittskarte geht 1,- Euro an Hilfsorganisationen für Opfer der Ukraine Krise

Auf der Messe gibt es eine Sammelstation für Sachspenden

Ukrainische Staatsbürger erhalten gratis Eintritt!



Auf der Haustiermesse Wien gibt es nicht nur bei mehr 150 Ausstellern alles für Hund, Katze, Nager und Terraristik zu kaufen, sondern auch jede Menge Shows, eine Katzenausstellung, Mitmachaktionen und Vorträge

Tiere, Stars & Attraktionen

Bei der Veranstaltung sind zwei Tage lang Shows von internationalen Stars auf den Aktionsflächen zu bewundern. Als Highlights werden Leonid Beljakov aus dem Zirkus Roncalli und vielfache preisgekrönte Stars der Dog Dance und Trickdog-Szene auftreten. Bei der ÖKV Rassenpräsentation stehen mehr als 150 Hunde verschiedenster Rassen im Mittelpunkt. Jeder dieser Rassen und deren Merkmale wird von einer kynologischen Expertin fachkundig beschrieben.

Mittendrin statt nur dabei!

Zusätzlich zu den Shows können die Besucherinnen an mehreren Mitmachbewerben, wie dem Heuballenrennen und an diversen Workshops mit ihrem Hund teilnehmen. Bei vielen Vorträgen rund um Hund, Katz & Co erfahren Besucherinnen viel Wissenswertes über ihren Liebling. Kleine ZweibeinerInnen können sich beim Kinderschminken in ihr Lieblingstier verwandeln lassen.

Null bis tausend Füße - EXOTICA Wirbellosenbörse

Bei der EXOTICA Fisch- & Wirbellosenbörse kreucht und fleucht es ungemein. Hier gibt’s alles, vor dem sich Mama graust. Spezialisierte Anbieter aus halb Europa Spinnen, Skorpione, Insekten aller Art, Schnecken, Tausendfüßler und ein kleines, aber feines Angebot an Kampffischen.



Natürlich bekommen Käuferinnen auch jede Menge Informationen und Tipps von Züchterinnen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Aufgrund des Termins im April gibt es heuer besonders viele botanische Raritäten und exotische Zimmerpflanzen im Angebot.

Flauschalarm!

Wer es nicht so mit Spinnen und Schaben hat, für den findet sich in unserer Veranstaltung sicher das Tier des Vertrauens. Unter anderem werden dort Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas, Mäuse und Degus in großen, artgerechten Behausungen präsentiert.

Wurst für Hund & Herrl

Auf der Messe wird nicht nur ein umfangreiches Nahrungsangebot für Vierbeiner geboten, sondern auch Zweibeiner kommen voll auf ihre Kosten. Bei diversen Foodtrucks und-artists gibt es von Wagyu Bratwurst, über Pulled Pork bis hin zu Waffeln alle erdenklichen Köstlichkeiten.

Kartenverkauf

Die Eintrittskarten entweder vor Ort an den Tageskassen, oder bequem billiger im Vorverkauf erworben werden. Die Besitzer von Vorverkaufskarten ersparen sich nicht nur das Anstellen bei den Kassen sondern auch das Ausfüllen des obligatorischen Registrierformulars.

Mitzubringende Dokumente für Hund und Mensch

Die zum zeitpunkt der Veranstaltung in Wien geltenden Corona regeln sind einzuhalten.

Hunde jeden Alters benötigen einen Impfpass und eine gültige Tollwutimpfung.

Auf der offiziellen Webseite www.haustiermesse.info und der Facebook Seite fb.com/haustiermesse gibt es Infos zum Vorverkauf, das Ausstellerverzeichnis, den Hallenplan das Programm und mehr.

Veranstaltungsort. MARX Halle

Karl-Farkas Gasse 191030 Wien