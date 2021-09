Sie sind hier: » » » » »

Doppel CACIB Internationale Hundeausstellung Salzburg 2021 Am 23. und 24. Oktober 2021 findet die Doppel CACIB Ausstellung am Salzburger Messegeländ statt. Veranstalter ist der Kynologische Verein für das Land Salzburg. Rasseneinteilung Samstag: IHA Salzburg 2021 - alle Rassen!!

Sonntag: Alpensieger 2021 - alle Rassen!!

Tageseinteilung ab 08:00 Uhr - Einlass der Hunde

ab 10:00 Uhr - Beginn des Richtens

ab 14:00 Uhr - Programm im Ehrenring

Meldeschluss

1. Meldeschluss: 21.08.2021

2. Meldeschluss: 18.09.2021

Link zu weiteren Informationen zur IHA Salzburg



