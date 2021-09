Sie sind hier: » » » » »

Labogen Hunde-Züchtertag 2021: Alles rund um den Welpen Der 7. Züchtertag von Labogen findet am 18. September 2021 als Online-Fortbildungstag statt!

Auch 2021 sind die Spezialisten wie Dr. Anna Laukner, Dr. Konrad Blendinger, Dr. Anne Posthoff, TÄ Tanja Weigert, Krisztina Kozma und Dr. Anne Kinast-Dörries wieder mit dabei.



Von 08:30 bis 14:45 Uhr werden als Hauptprogramm Expertenvorträge geboten, von 15:00 bis 17:00 Uhr kann man zwischen 3 Seminar-Themen wählen.

Programm des Labogen Hunde-Züchtertag 2021 08:30 - 08:40

Begrüßung (Dr. Elisabeth Müller)



08:40 - 09:20

Bei welchen Rassen und welchen Anzeichen muss man bei Welpen an genetische Erkrankungen denken? (Dipl. Ing. Christina Dangel)



09:20 - 10:00

Geburt - was kann ich tun, was muss ich lassen? Spontangeburten, Kaiserschnitte, Probleme bei der Geburt (Dr. Anne Posthoff)



10:00 - 10:05 Pause



10:05 - 10:45

Für die Kleinen nur das Beste. Aber: Welches Futter ist das Beste und auf was muss geachtet werden? (Dr. Anne Kinast-Dörries)



10:45 - 11:25

Die Sozialisierung des Hundes und ihre Fallstricke (Tücken, Schwierigkeiten, Herausforderungen...) (TÄ Frau Weigert)



11:25 - 11:35

Bewegung für Hund und Halter (Marika Kunzmann)



11:35 - 12:15

Tumoren an den Zehen - welche Rassen sind besonders betroffen, welchen Einfluss haben Fellfarbe und Genetik? (Dr. Julia Grassinger)



12:15 - 13:15

Expertenrunde: 1,5 Jahre Covid-19 und die Neulinge in der Hundhaltung: Wie erging es Hundeschulen, Tierheimen, Züchtern und Tierärzten? Ein Blick hinter die Kulissen.



13:15 - 13:25 Pause



13:25 - 14:05

Welche Impungen sind beim Welpen sinnvoll? Neuester wissenschaftlicher Erkenntnisstand (Krisztina Kozma, MSD Tiergesundheit)



14:05 - 14:45

Diversitätscheck - Popular sires - die Gefahr des häufigen Zuchteinsatzes (Dipl. Biol. Hubert Bauer)



14:45 - 15:00

Abschied vom Hauptprogramm, Übergang Seminare



15:00 - 17:00

Seminare 1-3

Download: Programm des Labogen Hunde-Züchtertags 2021

Link: Homepagemit Anmeldemöglichkeit





