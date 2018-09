Sie sind hier: » » » » »

mensch&tier 2018 Die größte Tiermesse Südösterreichs findet am 20. und 21. Oktober 2018 zum mittlerweile siebten Mal statt. Nach dem überaus erfolgreichem Event am Schwarzl Freizeitgelände bei Graz, mit über 10.000 Besuchern im Jahr 2017 steht fest: Als riesiges Veranstaltungsgelände mit direkter Anbindung an die A9 Pyhrnautobahn ist das bekannte Schwarzl Freizeitzentrum geradezu perfekt für die Veranstaltung. Auch im achten Jahr wird der Publikumshit tausende Tierfreunde mit einem spektakulären Rahmenprogramm unter Einbindung des großzügigen Geländes anlocken. Als einziger Großveranstaltung in Österreich gelingt es der mensch&tier, den unglaublich großen Bogen über nahezu alle Tierarten zu spannen. Das vielseitige Programm spricht Familien wie Fachbesucher gleichermaßen an und gibt Raum für Information und Erweiterung der persönlichen „tierischen Interessen“. www.menschundtier-graz.at



