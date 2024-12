Sie sind hier: » » »

Ciao Miao: Tiertrauer in den besten Pfoten Innovative Plattform CIAO MIAO revolutioniert Tiertrauer mit Coaching Angeboten & einzigartigem Erinnerungs-Store Ciao Miao ist eine digitale Plattform, die einen modernen Standard für den Umgang mit Tiertrauer setzt. Mit einem ganzheitlichen Ansatz (Coachings, Weiterbildung und Produkte) unterstützt Ciao Miao Tierbesitzer dabei, den Verlust einer geliebten Fellnase auf eine zeitgemässe und einfühlsame Weise zu verarbeiten - und dabei thematisch auch mehr ins Zentrum der Gesellschaft zu rücken. Ciao Miao bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die speziell auf die Bedürfnisse trauernder Tierbesitzer zugeschnitten sind. Dazu gehören DACH-weite Individual- und Gruppencoachings (auch für die Besitzer älterer oder kranker Tiere, die dem Abschied “vortrauern”) , sowie spezialisierte Sprechstunden für Kinder, um den Umgang mit dem Verlust eines Haustieres kindgerecht zu begleiten.

Auch werden Webinare und Schulungen für Professionals, hier vor allem für Tierärzte und andere Pet Industry Experten angeboten, um mehr über die Besonderheiten der Tiertrauer zu erfahren und sich in diesem Bereich weiterzubilden.

Onka Allmayer Beck: Limitierte und Moderne Tierurnen für Ciao Miao Ein einzigartiges Highlight der Plattform ist zudem der integrierte Konzept Store, der in Zusammenarbeit mit führenden Künstlern und Designern ästhetisch schöne und zudem trauertechnisch sinnstiftende Produkte im Sortiment hat. Hier können Tierhalter einzigartige Urnen und Erinnerungsstücke finden, die das Thema Tiertrauer neu interpretieren. Kreative der ersten Stunde ist die Wiener Künstlerin Onka Allmayer Beck, die zwei Urnen Modelle aus Keramik für Ciao Miao entworfen hat - “Cube” und “Biest”, erhältlich ab dem 10.11.2024 in limitierter Auflage und 3 verschiedenen Grössen und Farbkombinationen. Onka schloss im Jahr 2004 ihr Studium am renommierten Central Saint Martin's College mit einem Bachelor of Arts in Fashion Design Womenswear ab. Nach ihrem Abschluss zog es Onka nach Mailand, wo sie als Modedesignerin für Designer wie Carol Christian Poell, Strenesse und vor allem Giorgio Armani arbeitet. Während ihrer Karriere in Mailand definierte Onka ihre eigene künstlerische Stimme, Ästhetik und Arbeitsethik und findet den Mut, immer wieder etwas Neues auszuprobieren.

Im Jahr 2013 beschließt sie, ihre Arbeit in der Modebranche aufzugeben, um sich selbstständig zu machen. Onka arbeitete als Illustratorin für internationale Zeitschriften und Werbekunden und beginnt in ihrer Freizeit auf Tontellern und Schalen zu malen, so dass Keramik schnell zu ihrem Hauptinteresse wird. Schon bald entwickelt Onka ihren eigenen Stil und ihre Keramikobjekte scheinen als kleine Persönlichkeiten lebendig zu werden. Ihre Kreationen sind dynamisch und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Jedes Stück ist anders, denn sie sind alle handgefertigt. Ihre Produkte reichen von Objekten, über Tafelaufsätzen bis hin zu Gefäßen. Jeden Monat wird eine neue kreative Kooperation auf Ciao Miao vorgestellt - von Urnen bis hin zu kommissionierten Tier-Kunstwerken oder Trauer Kits - in Kürze dabei auch gemeinschaftliche Produkte mit Studio Radical Softness, Heartfelt und Studio Fritz.

Cordelia Noe zu Ciao Miao „Ciao Miao ist mehr als eine Plattform – es ist eine Community, die sich dem einfühlsamen aber auch zeitgemässen Umgang mit Tiertrauer verschrieben hat“, sagt Gründerin und CEO, Cordelia Noe. „Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Tierbesitzer nicht nur inspirierende Produkte finden, was neben einem einseitigen Angebot goldener Urnen mit Engelsflügeln oft nicht einfach ist, sondern auch Unterstützung durch kreatives Coaching vor und nach dem Abschied und den fachlich begleiteten Austausch mit anderen Betroffenen in Anspruch können, um besser durch diese belastende Zeit zu navigieren.“

Cordelia Noe machte sich in der Vergangenheit in der Kunstwelt einen Namen, startete das globale Print- und Online Magazin TheArtGorgeous, das mit einem Augenzwinkern, Kunst mit Popkultur verbindet und beriet zahlreiche führende Unternehmen - von Uniqlo bis Porsche - in ihrer Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern.



