Sie sind hier: » » » » » »

Großes Eröffnungsfest auf Gut Aiderbichl am Sonntag, 30. Juni 2019 Mit einem sensationellen Sommerfest wird die neue Große Halle auf Gut Aiderbichl in Henndorf am Sonntag, 30. Juni 2019 eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt bietet das Herzstück des Tierparadieses auf 900 m² ein besonderes Erlebnis, das Gebäude wurde außerdem thermisch-energetisch saniert. Das große Eröffnungsfest startet um 11 Uhr mit einem sportlichen Rahmenprogramm. Um 14 Uhr findet dann die feierliche Eröffnung des neuen Gebäudes statt. Ein Konzert mit den Schlager-Stars Claudia Jung und Patrick Lindner ist ein weiteres Highlight im Rahmen der Eröffnung. Anschließend können die neuen Räumlichkeiten besichtigt werden.



Patrick Lindner, Dieter Ehrengruber und Peter Schäfter (v. li. n. re.) freuen sich auf das große Eröffnungsfest am 30. Juni 2019 Patrick Lindner, Dieter Ehrengruber und Peter Schäfter (v. li. n. re.) freuen sich auf das große Eröffnungsfest am 30. Juni 2019 Gleichzeitig mit der Erweiterung der Besucherhalle wurde auch ein neues Personalwohnhaus mit 400 m² errichtet, um den 70 Mitarbeitern noch optimalere Arbeitsbedingungen zu bieten. Alle aktiven Teilnehmer am Nordic-Fitnesstag unterstützen außerdem die geretteten Hunde auf Gut Aiderbichl.

Gesundheits- und Fitnesstag auf Gut Aiderbichl Im Rahmen des Gesundheits- und Fitnesstages auf Gut Aiderbichl, der teilweise auch mit dem vierbeinigen Liebling absolviert werden kann, werden verschiedenen Bewerbe angeboten. So stehen von 11 bis 14 Uhr ein Herrchen-Hunde-Lauf (Dogging) und ein Nordic Walking-Bewerb über jeweils 6,6 Kilometer auf dem Programm, alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.gut-aiderbichl.com oder unter www.maxfunsports.com möglich. Bereits vorher findet von 8.30 bis 11 Uhr ein Internationaler Nordic Walking Kongress statt. Eröffnungsfeier auf Gut Aiderbichl startet um 14 Uhr Um 14 Uhr findet dann die feierliche Eröffnung der Großen Halle statt, die auf 900 m² vergrößert wurde. Der moderne Shop erstrahlt in neuem Glanz und die Gastronomie wartet mit einem deutlich erweiterten Angebot auf, die Speisenvielfalt wurde erheblich erweitert. Highlight der Eröffnung ist das Konzert mit den Schlagerstars Claudia Jung, Patrick Lindner und den Schlagerpiloten werden die zahlreichen Besucher im Rahmen der Eröffnung auf eine musikalische Reise durch die schönsten Länder der Erde entführen.

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie Skistar Marc Girardelli, Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Anni Friesinger oder Burgschauspieler Karl Merkatz haben bereits fix für die Eröffnungsfeier zugesagt. Spendenaktion „Walk4Gut Aiderbichl“ im Rahmen des Nordic-Fitnesstag Alle aktiven Teilnehmer am Nordic-Fitnesstag Teilnehmer unterstützen die geretteten Hunde von Gut Aiderbichl und die armen Vierbeiner, welche es noch zu retten gilt. Durch die Teilnahme am Nordic-Fitnesstag wird beispielsweise die Hündin Boogie unterstützt: Sie ist einer der 68 Hunde aus einem aktuellen Animal Hoarding Fall. Boogie ist fast blind und hat zudem kürzlich ihre Welpen verloren. Sie wird auf Gut Aiderbichl liebevoll umsorgt und bestens medizinisch betreut.





Weitere Meldungen Kostenloser Info-Workshop zur Gut Aiderbichl Akademie in Henndorf am 15. Juni Neues Bildungsangebot für Tierfreunde - die Gut Aiderbichl Akademie bietet ab Oktober 2019 Kurse und Fortbildungen für Menschen, die bereits beruflich mit Tieren arbeiten, Tierfreunde und Tierbesitzer an [28.05.2019] mehr »

Gut Aiderbichl in Henndorf baut massiv aus Gut Aiderbichl in Henndorf ist zur Heimat unzähliger geretteter Tiere geworden, die hier und in weiteren Standorten ein neues Zuhause gefunden haben [21.05.2019] mehr »







Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: