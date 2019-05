Sie sind hier: » » » » » »

Kostenloser Info-Workshop zur Gut Aiderbichl Akademie in Henndorf am 15. Juni Neues Bildungsangebot für Tierfreunde - die Gut Aiderbichl Akademie bietet ab Oktober 2019 Kurse und Fortbildungen für Menschen, die bereits beruflich mit Tieren arbeiten, Tierfreunde und Tierbesitzer an Gut Aiderbichl in Henndorf ist zur Heimat unzähliger geretteter Tiere geworden, insgesamt 6.000 Tiere haben hier und an 29 weiteren Standorten ein Zuhause gefunden.



Gut Aiderbichl setzt einen neuen Schwerpunkt zum optimalen Miteinander von Mensch und Tier Gut Aiderbichl setzt einen neuen Schwerpunkt zum optimalen Miteinander von Mensch und Tier Demnächst startet das Tierparadies in Henndorf mit neuen Bildungsangeboten: Die Gut Aiderbichl Akademie bietet ab Oktober 2019 Kurse und Fortbildungen für Menschen, die bereits beruflich mit Tieren arbeiten, Tierfreunde und Tierbesitzer an. Wichtige Themen rund um die richtige Haltung und Betreuung von Haustieren und viele weitere Fragen zur Mensch-Tier-Beziehung werden beantwortet. In einem kostenlosen Info-Workshop am 15. Juni 2019 von 14 bis 18 Uhr wird die neue Akademie allen Interessierten vorgestellt. Für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier Das Ziel der Gut Aiderbichl Akademie ist es, Menschen für neue Erkenntnisse zu sensibilisieren und dadurch ein Nach- und Umdenken für ein besseres Miteinander von Mensch und Tier anzuregen. Die neuen Bildungsangebote thematisieren insbesondere die Schwerpunkte Tierhaltung, -pflege, -psychologie und -ethik.

Nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch viele andere Tierarten werden thematisiert. Verschiedene Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kostenloser Workshop mit umfassendem Programm Im Rahmen des kostenlosen Info-Workshops am Samstag, 15. Juni erfolgt die Vorstellung der Gut Aiderbichl Akademie und der zukünftigen Bildungsangebote. Den Teilnehmern werden Vorträge und praktischen Übungen angeboten. Ein exklusiver Rundgang zu den zukünftigen Lernstätten, die derzeit noch in Bau sind, rundet das Programm ab.

„Der Workshop ist für alle Tierfreunde, Tierbesitzer und Menschen, die bereits beruflich mit Tieren arbeiten oder es gerne möchten, geeignet“, betont Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0662/62 53 95 oder unter der E-Mail-Adresse akademie@gut-aiderbichl.com jederzeit möglich.





