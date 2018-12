»

Inge Welzig: Meine sieben Leben

Menschliche Begegnungen und tierische Erlebnisse - Die „Grand Dame des Tierschutzes“ erzählt aus ihrem ereignisreichen Leben

Gebundene Ausgabe: 304 Seiten

Verlag: Tyrolia (1. Januar 2019)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3702237364

ISBN-13: 978-3702237363



Sie ist sozusagen das Aushängeschild des Tierschutzes in Tirol - und auch darüber hinaus bekannt. Seit Jahrzehnten prägt sie in Wort und Tat öffentliche Diskussionen und private Initiativen rund um das Tierwohl, stand 23 Jahre lang dem Tiroler Tierschutzverein vor und erhielt für ihr Lebenswerk den Ehrenring des Landes Tirol.

Inge Welzig war nie ein Weg zu weit oder zu steinig, wenn es darum ging, Tiere in Not zu retten oder ihnen beizustehen, davon wissen auch ihre Freunde, Helfer und Mitarbeiter ein Lied zu singen.

Nun blickt sie erstmals auf ihr bewegtes Leben zurück, in dem Tiere immer eine große Rolle spielten, das aber noch mit einer unglaublichen Fülle an anderen Interessen, Leidenschaften und Abenteuern aufwarten kann. So berichtet sie etwa von ihrer Nachkriegskindheit in Salzburg als Tochter einer Kriegswitwe, erzählt von Erlebnissen mit dem Krampus, Stollwerkträumen oder dem Ungarnaufstand.

Sie erinnert sich an die Drogistenakademie in Braunschweig, ihre Brieffreundin in Ost-Berlin, ihre Streiche als Ski- und Segellehrerin, an die Olympischen Spiele 1976 oder die „Haller Trampel“ in Innsbruck.

Und schließlich landet sie natürlich unweigerlich bei ihrem Engagement für den Tierschutz, ihrem Einsatz etwa für Katzenkastration und gegen das volkstümliche Widderstoßen, ihrer Sorge um Fohlentransporte oder Tierheimbauten uvm. Highlights sind dabei die vielen amüsanten und oft auch nachdenklichen Anekdoten um Vier- und Zweibeiner.

Mit dem ihr eigenen Witz, großem Optimismus und einer gehörigen Portion Selbstironie geht Inge Welzig auf schwierige Lebensphasen ebenso ein wie auf heitere Ereignisse in ihrem Privat- wie Berufsleben. Und liefert damit die kurzweilige Lebensschilderung einer vielseitigen, tatkräftigen und mutigen Frau mit viel Herz – nicht nur für Tiere.

Inge Welzig, geboren 1944, wuchs in Salzburg auf. Nach der Drogisten-Lehre und –Akademie arbeitet sie als Schi- und Segellehrerin. 1971 übersiedelt sie nach Tirol. 1989 findet sie mit der Arbeit für den Tierschutzverein Tirol ihre Berufung, ist 23 Jahre lang sein Vorstand und setzt sich noch heute rund um die Uhr für ihre Schützlinge ein.

2010 erhielt sie für ihre Verdienste das Ehrenzeichen des Landes Tirol, 2014 den Bundestierschutzpreis.





