Tag der offenen Tür im TierQuarTier Wien am Welttierschutztag Am 4. Oktober 2018, dem Welttierschutztag, findet im TierQuarTier Wien ab 13:00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Bei Führungen können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Interessentinnen und Interessenten haben auch die Möglichkeit, an einer Vorstellung von zu vergebenden Hunden teilzunehmen. Programm: 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr: Führungen in ausgewählte Bereiche 13:30 bis 15:00 Uhr: Vorstellung der zu vergebenden Hunde www.tierquartier.at







Weitere Meldungen Vetmeduni Vienna übernimmt tierärztliche Versorgung im TierQuarTier Wien Seit Anfang März 2016 sorgen TierärztInnen der Veterinärmedizinischen Universität Wien gemeinsam mit Studierenden für die medizinische Versorgung im TierQuarTier Wien [09.03.2016] mehr »

TierQuarTier Wien eröffnet Ein "Meilenstein für die Tierversorgung in Wien", ist für Wiens Tierschutzstadträtin Ulli Sima das heute eröffnete TierQuarTier. "Mit dem TierQuarTier stellen wir die Tierversorgung in der Millionenstadt auf völlig neue Beine" [05.03.2015] mehr »





