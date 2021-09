»

Fressnapf unterstützt Verein RespekTiere

90 Kilogramm Tierfutter und 50 Hundedecken für den Verein RespekTiere mit Sitz in Bergheim bei Salzburg, der sich für notleidende und ausgesetzte Tiere einsetzt.







In diesen Heimen finden ausgesetzte Haus-, aber auch Nutztiere ein neues Zuhause. Dieses vorbildliche Projekt ist auf Spenden jeglicher Art angewiesen. Die Kosten für die Versorgung der Tiere sind sehr hoch und die Projekte entstehen fast immer aus privaten Initiativen.

Aus diesem Grund unterstützt Fressnapf Österreich den Verein RespekTiere mit 90 Kilogramm Tierfutter und 50 Hundedecken. "Diese Tierschutzorganisation verdient unsere volle Unterstützung. Wir wollen mit der Spende dem Verein bei der vorbildlichen Arbeit helfen“, begründet Fressnapf-Geschäftsführerin Heidi Obermeier ihr Engagement.

Der Verein RespekTiere in Bergheim bei Salzburg setzt sich vorbildlich für in Not geratene Tiere ein. Ab sofort unterstützt Fressnapf Österreich den Verein mit hochwertigem Tierfutter und -zubehör.

So wurden jetzt 90 Kilogramm Tierfutter und 50 Hundedecken zur Verfügung gestellt. "Gerne sind wir dort zur Stelle, wo vorbildliche Arbeit zum Wohl von Mensch und Tier geleistet wird. Der Verein verdient unsere volle Unterstützung", betont Obermeier.

RespekTIERE IN NOT kümmert sich weltweit für in Not geratene Tiere.

RespekTIERE IN NOT ist ein wesentliches Aufgabengebiet des Vereins, mit diesem Projekt werden verschiedene Hilfsaktionen für Tiere im Ausland, in erster Linie in Ost-Europa, unterstützt.

Dabei helfen die Mitarbeitenden Tierheimen mit Tierzubehör und Tiernahrungsmitteln. In Westafrika, einem der ärmsten Entwicklungsländer der Welt, unterstützt die Organisation unter anderem auch Tierärzte mit Medikamenten.

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auch in Kastrationsprojekten, um das Herumstreunen herrenloser Tiere zu reduzieren. Im Österreich unterstützt der Verein Obdachlose und deren Tiere mit Nahrung und Kleidung. Nähere Informationen zum Verein sind unter www.respektiere.at erhältlich.





