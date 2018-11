Sie sind hier: » » » » » »

Reinrassiger English Setter LORD sucht eine Familie Ein in Griechenland ausgesetzter wunderhübscher, reinrassiger English Setter LORD sucht eine Familie. Er ist ca. 2 Jahre alt, Schulterhöhe ca. 50cm (also eher klein) und derzeit rd. 16 kg.



Reinrassiger English Setter LORD Reinrassiger English Setter LORD LORD ist extrem verschmust, genießt die Nähe zum Menschen und spielt auch gern mit Kindern. Außerdem kommt er auch mit anderen Hunden sehr gut klar.

LORD ist ein Wirbelwind und bräuchte auch unbedingt einen Garten. Auch geht er schon sehr gut an der Leine und war von der ersten Stunde auf seinem Pflegeplatz in NÖ stubenrein. Er ist gechipt & kastriert und kann auch auf seinem Pflegeplatz besucht werden! Dies ist ein dringender Aufruf, da der derzeitige Pflegeplatz nur befristet zur Verfügung steht! Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit Sonja Schwarz: 0699/15777501 www.robinhope.eu









