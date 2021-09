Sie sind hier: » » » »

10. Tierschutzlauf im Wiener Prater Der Termin des Tierschutzlaufs 2021 steht fest: Sonntag, 19. September 2021. Ob groß, ob klein, setzt euch für Tiere ein! Die Vegane Gesellschaft Österreich und das Team VEGAN.AT laden alle laufbegeisterten Tierfreundinnen und Tierfreunde am 19. September 2021 herzlich zum 10. Tierschutzlauf auf die Prater Hauptallee ein. Ablauf: 10:00 Uhr: Beginn (Startnummernausgabe, Nachmeldung)

13:30 Uhr: Start Hauptlauf

15:00 Uhr: Sieger:innenehrung Bewerbe: 100m Knirpslauf: 0-7 Jahre, kostenlos, Start 11:30 Uhr

850m Schüler:innenlauf 8-13 Jahre, Warm Up: 11:45 Uhr, Start: 12:00 Uhr

5km und 10km Hauptläufe, Warm Up: 13:15 Uhr, Start: 13:30 Uhr

5km Nordic Walk, Warm Up: 13:15 Uhr, Start: 13:40 Uhr Ort: Wien, Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier!





Weitere Meldungen 8. Tierschutzlauf 2018 Der Tierschutzlauf findet am 7. Oktober 2018 auf der Prater Hauptallee (Höhe Meiereistraße) in Wien statt [02.10.2018] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: