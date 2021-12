»

Ein glückliches, letztes Zuhause für Hunde-Senioren in Österreich

Ein kleines Haus, eine blonde Frau und ein quirliges Rudel freundlich wedelnder Hunde. Ines Holzer ist eine Frau, die sich seit vielen Jahren für Tiere in Not einsetzt.

Ihre Tierschutzarbeit war lange Zeit die Rettung und Vermittlung vieler Hunde aus Tötungsstationen, wie Lino, dem Hund von Beate Iris Müller, der bei ihr ein wunderbares Zuhause gefunden.







Es war mir immer ein persönliches Anliegen, dass jedes von mir gerettete Tier nie mehr in Not geraten sollte und immer zu jeder Zeit zu mir zurückkommen kann. Und da Adoptanten meiner vermittelten Tiere krank, älter oder gar verstorben sind, habe ich Hunde zurückbekommen und mich auf die Pflege alter Tiere spezialisiert. Längst sind es auch nicht mehr nur meine von mir einst vermittelten Hunde. Alle Hunde leben bei und mit mir im Haus.





Wenn ein Tier stirbt ist es traurig und ich gewöhne mich nie daran, aber es macht auch wieder Platz für ein weiteres armes Tier in Not. Und so hält sich Trauer und Freude die Waage, denn der Platz ist leider beschränkt, meist leben zehn Tiere hier bei mir. Und hätte ich die Möglichkeit für ein größeres Grundstück, würde ich ein Mensch-Tier-Zentrum schaffen, einen Ort an dem mit Tieren auf Augenhöhe umgegangen werden würde.

„Hundefreundlichkeit ist Voraussetzung für einen Besuch bei uns. Und pingelig und besonders auf seine Kleidung bedacht sollte man lieber auch nicht sein, denn Besucher werden auf das herzlichste begrüßt und Pfotenabdrücke können da schon mal die Kleidung zieren.“

Phoebe, ein zarte Whippethündin ist mit ihren 17 Jahren, die derzeit die älteste im Bunde, benötigt besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Altersbedingt muss sie auch nachts mal öfter in den Garten gebracht werden um ihr Geschäftchen zu verrichten.

„Aber so ist das nun mal bei den alten Herrschaften.“ Und wie auf Kommando drückt sich die Hündin an mich und zeigt, wie sehr sie sich von mir geliebt und verbunden fühlt. Teilweise erblindet, hört Phoebe leider auch nicht, aber findet sich trotzdem in Haus und Garten wunderbar zurecht.







14 jährige Flora 14 jährige Flora

Die 14 jährige Flora, Mutter, die ich vor Jahren hochträchtig aus einer Perrera vor dem sicheren Tod gerettet habe, ist bei mir im Haus geboren und konnte vermittelt werden. Als nach Jahren die Familie sich trennte und Flora heimatlos wurde, durfte sie selbstverständlich wieder zurückkommen und bleiben. Beate Iris Müller hat sich spontan bereit erklärt, für Flora eine monatliche Patenschaft zu übernehmen.





Auch Carlito, der auch mindesten 15 Jahre oder gar schon älter ist, hat nach einem turbulentem Leben hier ein letztes Zuhause gefunden und braucht besondere Betreuung. Sein Bewegungsapparat ist eingeschränkt und so muss auch er über Treppen getragen werden. So klein, so behindert, so durchsetzungsfähig er ist, aber lautstark und vehement äußert er seine Wünsche.

Gekocht wird jeden Tag frisch. Ich lege sehr viel Wert auf eine gesunde, getreidefreie Ernährung und aufs barfen. Meine Tiere danken es mir mit ihrer Gesundheit, trotz ihrem stolzen Alter.

Alle Tiere benötigen unterschiedliche Medikamente, deren Gabe ich strikt einhalte. Oftmals muss ich dann doch zu Tricks greifen, dass die Tablette auch im Bäuchlein landet und nicht wieder auf dem Fußboden. Sehr großen Wert lege ich hierbei auf Homöophatika. Mein Korb mit pflanzlichen Mitteln ist sehr gut bestückt. Hier erziele ich sehr große Erfolge. Auch gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die ich zweimal täglich an meine Fellnasen verteile.

Täglich bin ich mit meinen Begleitern unterwegs. Wir lieben schöne Spaziergänge. Nette kleine Wanderwege, die die Tiere kennen und lieben. So können auch die Oldies mit und haben viel Freude in der Natur.

Finanziert wird diese kleine Seniorenidylle von Ines Holzer und unterstützt von ein paar lieben Menschen, die ein Herz für arme Tiere haben. Interessenten erhalten gerne auf Anfrage die regelmäßigen Newsletter, die vom Leben und Treiben der Tiere berichten und über Unterstützung würden wir uns freuen.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter: www.tierhoffnung-ines.at