Österreichs tierische Helden 2018 Österreichs tierische Helden wurden am 12. Oktober auf der Wiener summerstage zum fünften Mal mit den „Fressnapf hilft!“-Awards ausgezeichnet. Der erste Platz ging heuer an die Blindenführhündin Lilo und Susanne Breitwieser aus Wels.



Die beiden erhielten nicht nur den goldenen Fressnapf, sondern auch eine Siegesprämie von 2.000 Euro. Über Platz zwei freuten sich Border Collie Mischling Julchen und Martina Müller aus Klagenfurt.

Den dritten Platz am Siegertreppchen sicherte sich Mischling Charlie mit seinem Frauchen Theresa Friedrichkeit aus Breitenbrunn im Burgenland. Moderatorin Maggie Entenfellner und ihre prominenten Jury-Kollegen WWF-Ehrenpräsident Helmut Pechlaner, Lukas Pratschker, Hundetrainer und Supertalent, Fressnapf Österreich Geschäftsführer Hermann Aigner und Initiator Norbert Marschallinger, Senior Vice President Sales Fressnapf, sprachen den Gewinnern ihre Glückwünsche aus. Bei den fünften „Fressnapf hilft!“ Awards standen Österreichs tierische Helden wieder im Rampenlicht. Von den zahlreichen Frauchen und Herrchen, die sich beworben haben, wurden neun Bundeslandsieger von der Jury auserkoren und zur Preisverleihung nach Wien eingeladen. Dort wurde der stolze Österreich-Sieger gekürt, der sich neben einem Preisgeld von 2.000 Euro den goldenen Fressnapf mit nach Hause nehmen durfte. „Unsere Vierbeiner nehmen einen besonderen Platz in unserem Leben ein, den wir ehren wollen.

Die ‚Fressnapf hilft!‘-Awards stehen vor allem im Zeichen jener Tiere, die für Menschen im Alltag eine wichtige Stütze sind oder sich sogar als Lebensretter erwiesen haben“, erläutert Fressnapf Österreich Geschäftsführer und Gastgeber Hermann Aigner. Österreichs tierische Helden 2018 – das sind sie

Fressnapf spendete insgesamt 80.000 Euro an soziale Einrichtungen 20.000 Euro gingen jeweils an Neubauers Stadtstall, das Therapiezentrum Lichtblickhof, die Kinderburg Rapottenstein und den Verein "Freunde der Tierecke". V.l.n.r.: Helmut Pechlaner (WWF-Ehrenpräsident), Christian Huber (Neubauers Stadtstall), Roswitha Zink (Verein e.motion/Lichtblickhof), Peter Kaiser (Rotes Kreuz Niederösterreich und Kinderburg Rappottenstein), Maggie Entenfellner (Journalistin und Tierschützerin) und Hermann Aigner (Fressnapf Österreich Geschäftsführer)

Die 2.000 Euro Siegesprämie und der goldene Fressnapf gingen heuer an Susanne Breitwieser und ihre treue Gefährtin, die Labradordame Lilo aus Wels in Oberösterreich. Mit ihrer bewegenden Geschichte hat die Oberösterreicherin die Jury überzeugt. Als Susanne Breitwieser im Jahr 2010 erblindete, stellte sich ihr Leben schlagartig auf den Kopf. Für sie wurde es beinahe unmöglich, ihre Wohnung zu verlassen. Nach einem Stock- und Mobilitätstraining – ein wichtiger Schritt – sehnte sich Susanne Breitwieser nach einem eigenen Blindenhund. Da kam Labradordame Lilo ins Spiel. Die Hündin wurde zwei Jahre lang ausgebildet, bis sie endlich zu ihrer neuen Hundeführerin durfte. Lilo erleichtert Susanne Breitwiesers Alltag erheblich – sie macht auf Hindernisse am Gehsteig aufmerksam, führt ihr Frauchen über den Zebrastreifen, zu Sitzgelegenheiten und zeigt ihr, wo die Tür ist.

Mit ihrem Augenlicht schenkt Lilo ihrer Hundeführerin wieder mehr Freude am Leben. Für den Einsatz der Hündin gab es ein Preisgeld von 2.000 Euro und einen Fressnapf-Gutschein im Wert von 500 Euro. Der zweite Platz ging an Rettungshündin und Lebensretterin Julchen aus Kärnten. In der Vergangenheit war der Border Collie Mischling sehr aggressiv und sollte getötet werden. Martina Müller rettete Julchen und brachte sie zum Verein Crazy Dogs. Dort hat sich die Hündin innerhalb von zwei Monaten zu einem lebensfrohen Tier gewandelt.

Eines Vormittags kam Julchen von einem Spaziergang zurück und lief aufgeregt in den Keller. Sie kam auch nach mehrmaligem Rufen nicht zurück. Martina entdeckte kurz darauf ihren Nachbarn bewusstlos unter der Treppe liegend.

Dieser hatte einen Schlaganfall erlitten. Julchen rettete mit ihrer Aufmerksamkeit das Leben des Mannes. Die tierische Heldin und ihr Frauchen Martina Müller erhielten ein Preisgeld von 1.000 Euro. Burgenland-Sieger Mischling Charlie erhielt den dritten Preis. Der kleine Rüde stammt ursprünglich aus Griechenland, wo er im Wald ausgesetzt wurde. Der österreichische Tierschutzverein vermittelte den verlassenen Vierbeiner an seine neue Hundeführerin Theresa Friedrichkeit. Die Lehrerin der Allgemeinen Sonderschule Eisenstadt ließ Charlie zum Schulhund ausbilden.

Charlie bringt Ruhe in die Klassen und geht auf alle Kinder offen zu – unabhängig davon, ob sie körperlich oder geistig beeinträchtigt sind oder aus schwierigen Familienverhältnissen kommen. Charlie und Theresa Friedrichkeit haben sich für ihren Einsatz ein Preisgeld von 500 Euro verdient. Prominente Gäste nahmen an der Preisverleihung teil Neben der prominent besetzten Jury, bestehend aus dem Initiator Norbert Marschallinger, Senior Vice President Sales Fressnapf, Fressnapf Österreich Geschäftsführer Hermann Karl Aigner, Maggie Entenfellner, Journalistin und Tierschützerin, WWF-Ehrenpräsident Helmut Pechlaner und Supertalent 2013 Lukas Pratschker, standen noch weitere VIPs auf der Gästeliste.

Auch Kabarettist Dieter Chmelar, Schauspieler Erich Schleyer und Christian Spatzek, Musiker Alf Poier und Eric Papilaya sowie Investor Heinrich Prokop waren mit dabei, als die glücklichen Gewinner des „Fressnapf hilft!“-Awards ihre Preise entgegennahmen. 80.000 Euro Spenden für soziale Einrichtungen Im Zuge des Gala-Abends wurden nicht nur Österreichs tierische Helden 2018 geehrt. Fressnapf spendete insgesamt 80.000 Euro an die von der Initiative „Fressnapf hilft!“ unterstützten Projekte.

Die Kinderburg Rappottenstein, das Therapiezentrum Lichtblickhof sowie der Lehrbauernhof „Neubauers Stadtstall“ erhielten Schecks im Wert von jeweils 20.000 Euro, ebenso wie der Verein „Freunde der Tierecke“ von Tierschützerin Maggie Entenfellner.

„Mit den Spenden danken wir Vereinen, die sich jeden Tag mit Leidenschaft für Mensch und Tier einsetzen. Dieses soziale Engagement wollen wir unterstützen“, betont Aigner. Weitere Infos zu Österreichs tierischen Helden 2018 finden Sie hier: www.fressnapf.at/award2018





