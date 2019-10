Sie sind hier: » » » »

Futterhaus-Hundewandertag am Nationalfeiertag 2019 Zum zweiten Mal veranstaltete das Futterhaus Österreich unter dem Motto „Fit mach mit“ einen nationalen Hundewandertag in Judenburg. Wie bereits im vergangenen Jahr trafen sich rund 200 Zwei- und Vierbeiner am Nationalfeiertag zum zweiten Hundewandertag des Futterhauses Österreichs.



Norbert Steinwidder mit seinem Team und den Teilnehmern des Hundewandertages Norbert Steinwidder mit seinem Team und den Teilnehmern des Hundewandertages

Die Wanderung wurde in der Futterhaus-Hundezone in Murdorf/Judenburg gestartet, danach wanderten die Hunde und ihre Besitzer rund 8,5 Kilometer durch den Murwald. Unterstützt wurde der Heimtierfachmarkt dabei von der Hundeschule Martin Rütter DOGS aus Graz, diese stand für Fragen und Anliegen zur Verfügung und sorgte für Sicherheit unter den vierbeinigen Wanderern. „Das Futterhaus freut sich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Zwei- und Vierbeiner nach Judenburg gekommen sind. Im kommenden Jahr wird der Wandertag an einem anderen Standort stattfinden“, so der Geschäftsführer Norbert Steinwidder. Der Hundewandertag des FutterhausES stand aber nicht nur unter einem sportlichen Aspekt, auch das Tierwohl wurde unterstützt. Das eingehobene Nenngeld von fünf Euro ging an die „Styria-Arche“ - ein Projekt des Aktiven Tierschutzes Steiermark. Ebenso wurde unter den Teilnehmern eine Übernachtung im Romantik Seehotel Jägerwirt verlost. Die Österreich Zentrale von Das Futterhaus Österreich ist in Judenburg im obersteirischen Murtal angesiedelt. Das Franchisesystem beschäftigt hierzulande rund 250 Mitarbeiter und wurde 2009 von Geschäftsführer Norbert Steinwidder von Deutschland nach Österreich gebracht.

Seit diesem Zeitpunkt wächst der Heimtierfachmarktanbieter ständig und konnte sich als zweitgrößte Zoofachhandelskette in Österreich etablieren. Die Mitarbeiter werden in der hauseigenen Akademie „Das Futterhaus“ in Elmshorn (Deutschland) ausgebildet.

Das Unternehmen ist vollzertifiziertes Mitglied des Österreichischen Franchiseverbandes und konnte seine Qualität durch den mehrmaligen Gewinn des Franchise-Awards unter Beweis stellen.





Weitere Meldungen Hunde-Sticker-Album für den guten Zweck im Futterhaus Österreich Zum zehnjährigen Bestehen hat sich das Futterhaus Österreich für seine kleinsten Kunden etwas besonders einfallen lassen, nämlich das „Wuff, Wuff - Sticker-Album.“ [11.02.2019] mehr »

Erfolgreicher erster Hundewandertag vom Futterhaus Österreich „Fit mach mit“, hieß es am Nationalfeiertag nicht nur für Zweibeiner, auch Vierbeiner wurden zu einem Fitmarsch geladen und zwar vom Futterhaus Österreich [26.10.2018] mehr »

Erster nationaler „Fit mach mit – Hundewandertag“ Unter dem Motto: „Fit mach mit“, veranstaltet das Futterhaus Österreich am Nationalfeiertag den ersten nationalen Hundewandertag. Schauspielerin Kristina Sprenger wird mit ihrer Magyar-Vizsla-Hündin Vroni mit dabei sein [12.09.2018] mehr »











Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: