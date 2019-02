Sie sind hier: » » » »

Hunde-Sticker-Album für den guten Zweck im Futterhaus Österreich Zum zehnjährigen Bestehen hat sich das Futterhaus Österreich für seine kleinsten Kunden etwas besonders einfallen lassen, nämlich das „Wuff, Wuff - Sticker-Album.“ Der Erlös kommt dem Verein „Aktiver Tierschutz Steiermark“ zugute. Das Futterhaus Österreich feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und hat sich einiges einfallen lassen, um seinen Kunden für die Treue zu danken.

Neben vielen Aktionen und einem großen Kundenevent im Juni gibt es ab 14.02.2019 ein besonderes Schmankerl für die Kleinsten unseres Landes. Unter dem Motto: „Wuff, Wuff“, hat die zweitgrößte Zoofachhandelskette des Landes nämlich ein Hunde-Sticker-Album kreiert.

„Dieses Sticker-Album soll den Kleinsten unseres Landes auf spielerische Weise die Vielfalt der Hunderassen näher bringen. Zudem verfolgen wir damit einen wohltätigen Zweck. Der Erlös kommt nämlich dem Verein „Aktiver Tierschutz Steiermark“, konkret dem Projekt Styriarche zugute. Im Zuge dessen soll das erste erlebbare Tierheim ohne Gitter entstehen“, so der Geschäftsführer vom Futterhaus Österreich, Norbert Steinwidder. Angefangen vom Chihuahua bis hin zur Deutschen Dogge werden Hunderassen aller Welt mit lustigen Geschichten und Bildern präsentiert.

Das Album kann ab dem Valentinstag in allen Filialen des Futterhauses Österreich, um fünf Euro erworben werden. Die notwendigen Sticker erhalten Sie ab einem Einkaufswert von zehn Euro kostenlos. Die Österreich Zentrale von DAS Futterhaus Österreich ist in Judenburg im obersteirischen Murtal angesiedelt. In diesem Franchisesystem sind hierzulande rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. 2009 wurde es durch Geschäftsführer Norbert Steinwidder von Deutschland nach Österreich gebracht. Seitdem wächst der Heimtierfachmarktanbieter ständig und konnte sich als zweitgrößte Zoofachhandelskette in Österreich etablieren. Die Mitarbeiter werden in der hauseigenen Akademie „Das Futterhaus“ in Elmshorn (Deutschland) ausgebildet.

Das Unternehmen ist vollzertifiziertes Mitglied des Österreichischen Franchiseverbandes und konnte seine Qualität durch den mehrmaligen Gewinn des Franchise-Awards unter Beweis stellen.





