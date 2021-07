»

»

»

Hundefeinkostladen eröffnet zweiten Standort: neuer Hotspot für Tierliebhaber im dritten Bezirk

Die Galleria im dritten Bezirk wird zum neuen Hotspot für Hunde- und Katzenliebhaber! Im Untergeschoß des Shoppingcenters begeistert der „Hunde- & Katzenfeinkostladen“ ab sofort auf 120 Quadratmetern mit einer großen Auswahl an Nass- & Trockenfutter, Nahrungsergänzungsmitteln, Accessoires, Spielsachen, Kauartikeln sowie Leckerlis und natürlich mit BARF-Produkten für Hunde und Katzen.

2013 hat Wiens erster Hundefeinkostladen das Licht der Welt erblickt. Aus dem reinen Online-Shop mit Lagerverkauf hat sich einer der führenden Anbieter im Bereich gesunder Hundeernährung in Wien entwickelt.





Hundefeinkostladen im Galleria Einkaufszentrum Hundefeinkostladen im Galleria Einkaufszentrum

Hunde- und Katzenfeinkostladen eröffnet

Im Juli 2021 wurde ein zweiter Standort eröffnet: Der „Hunde- & Katzenfeinkostladen“. Auf insgesamt 120 Quadratmetern bietet er in der Galleria ein breites Sortiment für Katzen und Hunde.



Darunter neben Spielzeug und Accessoires verschiedene Nahrungsergänzungsmittel sowie ausgewählte hochqualitative Nass- und Trockenfuttermarken, ebenso wie ein reichhaltiges Angebot an BARF-Produkten in Form von sortenreinem Fleisch, Fleisch-Mischungen, Gemüse-Mixes, Fleisch in Stücken und fixfertige Menüs.

Unter anderem mit dabei: Die Marken Wildes Land, Wolfsblut, Platinum, Dogs Love, Collagile und viele mehr - sowie selbstverständlich auch die hauseigenen Brands Nestos und PetSolut!

BARFEN



Hundefeinkostladen im Galleria Einkaufszentrum Hundefeinkostladen im Galleria Einkaufszentrum

Sie werden allesamt in heimischen Betrieben eigens für den Hundefeinkostladen produziert. Dabei wird vor allem auf qualitativ hochwertige und regionale Rohstoffe Wert gelegt.

Große Auswahl an Kauartikeln

Die Kauartikel und Leckerlis der Eigenmarken Nestos und PetSolut werden aus hochwertigen Rohstoffen allesamt in Österreich produziert.



Sie werden ausschließlich Heißluft-getrocknet und sind garantiert frei von chemischen Zusätzen und künstlichen Lockstoffen. Natur pur für den Hunger zwischendurch!

Hochqualitative Produkte, persönliche Beratung

"Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, ihre vierbeinigen Lieblinge auf einfache Weise artgerecht zu ernähren und mit unseren Produkten die Basis für eine ausgewogene Fütterung zu bilden.





Hundefeinkostladen im Galleria Einkaufszentrum Hundefeinkostladen im Galleria Einkaufszentrum

Hunde- und Katzenfeinkostladen

Weitere Meldungen

Hundewandertag am Nationalfeiertag 2019 Zum zweiten Mal veranstaltete das Futterhaus Österreich unter dem Motto „Fit mach mit“ einen nationalen Hundewandertag in Judenburg [26.10.2019] mehr »