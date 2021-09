»

»

»

»

Sommerhitze: Auto kann zur Todesfalle für Hunde werden

Stahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad - schöner könnte es für uns Menschen nicht sein.

Doch unsere treuesten Begleiter auf vier Pfoten haben es in dieser Hitze nicht einfach. Noch dazu, wenn sie ihre Besitzer im geschlossenen Auto zurück lassen!

Auto als Backofen

Am besten ist es, wenn der Hund bei solch hohen Temperaturen überhaupt nicht im Auto bleiben muss. Wenn es nicht anders möglich ist, hat der Hundebesitzer dafür zu sorgen, dass seinem vierbeinigen Freund auch wirklich ausreichend Luft zukommt. Nicht nur großzügig geöffnete Fenster, sondern auch die leicht geöffnete Heckklappe und Sonnenschutzfolien verhindern einen all zu großen Hitzestau im Wageninneren. Bei Außentemperaturen um die 30 Grad erwärmt sich das Wageninnere binnen kurzer Zeit auf extreme 60 Grad! Nicht auszudenken, was Hunde bei dieser Hitze erleiden müssen.

Tödliche Hitze

Da der Hund nur etwas über die Pfoten schwitzt und die Temperatur über das Hecheln also über Schwitzen der Zunge etwas ausgleichen kann, sind 60 Grad für den Hund nach kurzer Zeit nicht mehr zu kompensieren. Werden Hunde bei höheren Außentemperaturen in einem geparkten und verschlossenen PKW zurückgelassen, steigt im besonnten Auto bereits nach ca. 15min die Temperatur von 25GradC auf das Doppelte (!!)an und es kommt zu einer Überhitzung des Tieres.

Der Hitzschlag entsteht als Folge dieser Überhitzung und äußert sich durch starkes Hecheln, Speicheln, sehr roten Schleimhäuten, Atemnot, hoher Herzfrequenz, welche zu Panikattacken, epileptiformen Anfällen, Schock, Koma und Herztod führen können.

Vorsorgemaßnahme:

- Auto im Schatten parken und Schattenwanderung bedenken

- Alle Fenster zur Gänze geöffnet lassen, Spaltbelüftung ist zu wenig !!

- Wassertränke bereitstellen

Notfallmaßnahme:

- Schatten aufsuchen

- Kühle (nicht eiskalte !) Tücher und Duschen

- Massage

- Suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf!!!

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) appelliert an alle Hundefreunde und Hundebesitzer, an ihre Hunde zu denken und sie vor all zu großer Hitze zu schützen! FAZIT: Bitte nehmen Sie Ihren Hund mit wann immer möglich oder überdenken Sie die Alternative den Hund im kühlen Zuhause zu belassen.

Weitere Meldungen zum Thema

Vorbereitungen für den ersten Urlaub mit dem Hund Die Reisezeit ist die schönste Zeit des Jahres. Natürlich soll auch der Vierbeiner mit in den Urlaub genommen werden. Doch sollte man die Planungen und Vorbereitung bei einem Urlaub mit dem Hund frühzeitig angehen [25.02.2021] mehr »



Prevantil® Vital-Kur: Immun-Unterstützung vor der Reisesaison Bald startet die Reisesaison. Für Hunde und Katzen kann das stressig sein: Lange Autofahrten, eine unbekannte Umgebung am Ferienort oder auch der Aufenthalt in einer Tierpension können das tierische Immunsystem belasten [22.05.2019] mehr »



Sicher reisen mit Hund und Katz Nicht nur aus Anlass eines bevorstehenden Tierarzt-Besuches oder im Rahmen einer geplanten Urlaubsreise sehen sich viele Hunde- und Katzenbesitzer vor die Herausforderung gestellt, ihre vierbeinigen Lieblinge artgerecht und sicher transportieren zu müssen [31.05.2016] mehr »



Auf dem Weg zur Hundeausstellung – natürlich sicher! Rassehundeshows locken nicht nur tausende Besucher an, auch eine Vielzahl an internationalen Hundebesitzer machen sich auf den Weg zu den mehrtägigen Veranstaltungen. Natürlich mit ihrem Liebling im Gepäck – doch dieser kann ungesichert zu einem tödlichen Geschoss werden [25.09.2014] mehr »