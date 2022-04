Sie sind hier: » » » »



Erlebnisreiche Ferien mit Hund am Wasser Sommerferien ohne Wasser ist für viele Menschen undenkbar. Wer einen Hund besitzt, muss auch an das Tier denken. Die Fellnase wünscht sich nicht selten auch Erfrischung, aber nicht überall ist dies erlaubt. Ist das passende Gewässer gefunden, ist jedoch viel mehr möglich, als ein wenig im Wasser herumtollen. Nur das tun, was der vierbeinige Freund mag Jeder Hund hat seine eigenen Vorlieben. Die meisten Fellnasen sind Wasserratten und lieben es, im Wasser herumzutollen. Es gibt jedoch auch Tiere, die dem Nass skeptischer gegenüberstehen oder es sogar ganz ablehnen. Hier sollten Besitzer dem Hund nichts aufzwingen, denn das kann die Abneigung gegen das Baden noch verstärken. Bei der Wahl des Urlaubsziels muss außerdem darauf geachtet werden, ob im Gewässer der Aufenthalt von Vierbeinern erlaubt sind. Die Ferienregionen weisen normalerweise Hundestrände aus, an denen ein unbeschwertes Bad von Tier und Mensch möglich ist. Andere Bereiche sind für die Fellnase tabu. Sinnvoll ist es, die erlaubten Strände vor der Reise zu erkunden. Die Fremdenverkehrsämter geben gern entsprechende Informationen. Wassersport für Mensch und Tier Wassersportler wollen möglichst viel Zeit auf dem See oder im Meer verbringen. Doch wie ist dies mit dem Hund? Es ist erstaunlich viel möglich. Neben einer Bootsfahrt erfreuen sich viele Vierbeiner auch am Kanufahren oder dem Segeln. Daneben ist natürlich Schwimmen etwas, das Fellnasen ziemlich gut beherrschen. Bei Wassersportgeräten ist es wichtig, den Hund daran zu gewöhnen. Er muss sich wohlfühlen und nicht jeder Wassersport ist für jedes Tier geeignet. Es gilt herauszufinden, was der Vierbeiner mitmacht und was nicht. Ein wenig Geduld ist nötig, damit sich der vierbeinige Freund an seine Rolle im Team gewöhnt. Wenn dies gelingt, sind auch Trendsportarten wie SUP mit Hund möglich. Beim Stand-up-Paddling geht es zunächst um das Kennenlernen des Boards, das an Land erfolgt. Der Start der Tour sollte am Ufer in flachem Wasser erfolgen, sodass das Tier problemlos auf das Sportgerät springen kann. Dann kann es losgehen, am Anfang am besten im Sitzen oder Knien, um das Gleichgewicht besser halten zu können. Später ist das Aufstehen auch kein Problem. Am Anfang ist es sicherer, im flachen Wasser zu üben, falls Hund und Mensch kentern. Mit dem Hund auf Reisen Die Fellnase nicht alleinzulassen, ist für viele Besitzer eine Herzensangelegenheit. Damit die Reise für Tier und Mensch kein Stress wird, sind einige grundlegende Fragen zu klären. Sie beginnen bereits bei der Wahl des Urlaubsortes. Neben der Frage nach einem hundetauglichen Badegewässer, ist die Frage nach der Unterkunft wichtig. Vor der Buchung muss geklärt werden, ob die Gastgeber Vierbeiner akzeptieren. Wer ins Ausland reist, muss sich außerdem über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Neben dem Heimtierpass und dem Mikrochip ist eine Tollwutimpfung obligatorisch. Die erste Dosis muss mindestens drei Wochen vor der Reise verabreicht werden. Manche Länder schreiben eine Bandwurmbehandlung vor und verbieten bestimmte Hundearten. Manchmal dürfen Hunde erst einreisen, wenn sie älter als 15 Wochen sind. Fazit Beim Wassersport können Mensch und Tier zu einem guten Team werden. Nach einem entsprechenden Training kann ein Urlaub auf dem See oder Meer ein großer Spaß für alle Beteiligten werden.





