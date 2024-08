»

33 Tipps für Hundebadeplätze im Osten Österreichs

Pritscheln, Plantschen und Schwimmen: die Reisebloggerin Angelika Mandler-Saul und die Reiseveranstalterin Ulrike Miestinger stellen 33 Hundebadeplätze im Osten Österreichs vor.

Mit ihrer neuen Buchreihe “3 Hunde, 33 Freizeittipps” geben die beiden Reiseprofis mit ihren vierbeinigen Begleitern Coffee, Pepa und Penny Anregungen für Entdeckungstouren in Österreich und Ideen für abwechslungsreiche Ausflüge mit Vierbeinern, die so richtig zusammenschweißen, Spaß (und müde) machen.



Band 1 der 33 Freizeittipps ist genau zum Start der Badesaison erschienen: In „33 Tipps für Hundebadeplätze im Osten Österreichs“ nehmen sie uns mit zum Plantschen und Pritscheln in gletscherkalte Flüsse, zu Wasserfällen und zum Chillen und Toben an Strände, an denen Hundewasserspaß nichts im Wege steht – rund um Wien, vom Mostviertel bis in die Wiener Alpen und vom Waldviertel bis in die Steiermark.



Ob für einen freien Tag zwischendurch oder gleich für ein ganzes Wochenende: Zu den Badeplätzen gibt´s eine Menge lohnender Tipps der beiden unternehmungslustigen Mensch-Hund-Teams quasi „aus erster Pfote“ für Unterkünfte, Gasthäuser und Campingplätze sowie zahlreiche Fotos der Badestellen und Ausflugsziele rundum.

„Wenn der freie Tag oder das Wochenende da ist, fehlt es vielen an spontanen Ideen für gemeinsame Ausflüge und passende Badeplätze, an denen auch Hunde erlaubt sind.

Mit unseren 33 persönlichen Freizeittipps plus vielen weiterführenden Ideen für Wanderungen, Ausflüge und weiteren Wildbadestellen sowie Einkehr- und Campingtipps kann man sich das zeitraubende Googeln nach Ideen ersparen und sich auf eine schöne Zeit mit dem Hund freuen“, so Angelika Mandler-Saul, Reisebloggerin auf www.wiederunterwegs.com und Ulrike Miestinger, Inhaberin von Vela On Tour Hundereisen www.velaontour.com über Band 1.









