Sie sind hier: » » » »

CamperDogs - das Magazin für Camping mit Hund Das neue Print-Magazin CamperDogs – Magazin für Camping mit Hund – ist seit April 2021 im Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das Team vom Hundemagazins WUFF bringt seit April 2021 ein Magazin für campingbegeisterte Hundehalter heraus. Neben der Vorstellung von hundefreundlichen Campingplätzen erwartet die Leser viel Infotainment, Unterhaltung und vor allem Emotion. Geschichten, die das Campen mit Hund in all seinen Facetten erlebbar machen. Das Magazin CamperDogs erscheint 4x jährlich in einer Auflage von 32.000 Exemplaren. www.camperdogs.eu







Weitere Meldungen zum Camping mit Hunden 99x Wohnmobil mit Hund Sie möchten mit Ihrem Hund im Wohnmobil reisen? Der perfekte Wohnmobilführer für alle, die mit Ihrem Vierbeiner verreisen wollen - von Torsten Berning [04.04.2021] mehr »

Ohne Zwang und ohne Leine: Camping mit Hund in Italien Kaum ein Herrchen oder Frauchen kann es sich vorstellen, ohne seinen geliebten Vierbeiner zu verreisen [18.06.2019] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: