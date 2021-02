»

»

»

»

Vorbereitungen für den ersten Urlaub mit dem Hund

Die Reisezeit ist die schönste Zeit des Jahres. Natürlich soll auch der Vierbeiner mit in den Urlaub genommen werden. Doch sollte man die Planungen und Vorbereitung bei einem Urlaub mit dem Hund frühzeitig angehen.

Denn anders, als bei einem gewöhnlichen Urlaub, braucht es bei einer Reise mit dem Vierbeiner eine sehr sorgfältige und genaue Vorbereitung. Vom Reiseziel über den Transport bis hin zur Reisetasche für den Hund gilt es an so manches zu denken, so dass sich nur mit der richtigen Planung ein entspannter und stressfreier Urlaub genießen lässt.

Schließlich soll nicht nur Herrchen und Frauchen einen schönen Aufenthalt erleben, sondern auch der Hund. Aus diesem Grund haben im Folgenden einige Infos angeführt, welche Sie über die wichtigsten Punkte der Urlaubsplanung mit dem Hund aufklären. Wenn man an all diese Dinge denkt, steht einer erholsamen Reise nichts mehr im Wege!

Eine passende Unterkunft für die Reise mit dem Hund finden

Neben dem Reiseziel spielt auch die Wahl der Unterkunft eine große Rolle. Denn nicht jedes Hotel oder Ferienhaus erlaubt auch die Mitnahme seines geliebten Haustiers. Demnach gilt es, sich nach der Entscheidung für eine Region auf die Suche nach geeigneten Unterkünften zu machen, welche einen Urlaub mit dem Hund überhaupt möglich machen.

Bei der Wahl eines geeigneten Hotels sollte darauf geachtet werden, dass Gäste mit vier Pfoten auch willkommen sind. So bieten sich vor allem Unterkünfte in Naturgebieten an, um mit dem Vierbeiner sowohl die Natur zu genießen, als sich auch dem Badespaß im kühlen Nass zu widmen.

Das richtige Transportmittel wählen

Um in den Urlaub zu kommen, sollte man auch auf das richtige Transportmittel setzen. Dabei gilt es vor allem auf die Bedürfnisse des Hundes zu achten. Denn nicht für alle Hunde eignet sich ein mehrstündiger Flug in einer Transportbox, so dass oftmals Alternativen wie das eigene Auto oder ein Zug gewählt werden müssen, um für alle Reisegäste einen sicheren und komfortablen Weg in den Urlaub zu ebnen.

Am sinnvollsten ist es, auf das eigene Auto zurückzugreifen, um den Weg zum Reiseziel möglichst flexibel zu gestalten. Denn so lässt sich immer dann ein Stopp einlegen, wenn der Hund gerade einmal Auslauf benötigt oder sein Geschäft verrichten muss. Ebenso gelingt es so nicht auf die Gewichtsbegrenzung zur Gepäckmitnahme zu achten, wie es bei einer Flugreise der Fall ist. Hundekörbchen, Hundefutter und anderes Zubehör für Vierbeiner können demnach problemlos mitgeführt werden.

Aktivitäten mit dem Hund planen

Damit auch der Vierbeiner beim gemeinsamen Familienurlaub auf seine Kosten kommt, sollte man auch entsprechende Ausflüge und Aktivitäten geplant haben. Wanderwege in Hotelnähe oder Hundestrände sind eine gute Möglichkeit, um den Vierbeiner bei sämtlichen Urlaubsaktivitäten mit einzubinden. Demnach gilt es bei der Reiseplanung auch einen Blick auf die Angebote und Freizeitbeschäftigungen mit einem Hund zu achten.









Weitere Meldungen

Prevantil® Vital-Kur: Immun-Unterstützung vor der Reisesaison Bald startet die Reisesaison. Für Hunde und Katzen kann das stressig sein: Lange Autofahrten, eine unbekannte Umgebung am Ferienort oder auch der Aufenthalt in einer Tierpension können das tierische Immunsystem belasten [22.05.2019] mehr »



Sicher reisen mit Hund und Katz Nicht nur aus Anlass eines bevorstehenden Tierarzt-Besuches oder im Rahmen einer geplanten Urlaubsreise sehen sich viele Hunde- und Katzenbesitzer vor die Herausforderung gestellt, ihre vierbeinigen Lieblinge artgerecht und sicher transportieren zu müssen [31.05.2016] mehr »



Willkommen an Bord: Fährreisen mit Hund Ob Skandinavien, Mallorca, Irland oder ein Kurztrip zu den ostfriesischen Inseln: Wer Meer erleben will, muss oft auch Meer überqueren. Kein Problem für Hundehalter! [11.04.2015] mehr »



Auf dem Weg zur Hundeausstellung – natürlich sicher! Rassehundeshows locken nicht nur tausende Besucher an, auch eine Vielzahl an internationalen Hundebesitzer machen sich auf den Weg zu den mehrtägigen Veranstaltungen. Natürlich mit ihrem Liebling im Gepäck – doch dieser kann ungesichert zu einem tödlichen Geschoss werden [25.09.2014] mehr »



Reisen im Rudel - Vorbereitungen für eine entspannte Urlaubszeit mit dem Hund Die große Reisewelle geht los: Und auch Hunde und Katzen werden in die Urlaubsplanung eingebunden. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Tiere vervollständigen unser Leben. Das sagt auch die Mars Heimtier Studie 2013 [13.07.2013] mehr »



Bei Reisen mit Tieren rechtzeitig an Impfungen denken Wer sein Haustier ins Ausland mitnehmen möchte, muss eine Reihe von Vorschriften beachten. Innerhalb und außerhalb der EU gelten unterschiedliche Einreisebestimmungen für Tiere [05.05.2013] mehr »



Hunde bei Hitze nicht im Auto zurücklassen! Lange genug haben wir darüber geklagt, dass die Temperaturen unter der 20 Grad Grenze dümpeln. Nun herrschen endlich sommerliche Temperaturen, und auch in den nächsten Tagen bewegt sich das Thermometer in vielen Teilen Deutschlands um 25-Grad-Marke [30.06.2012] mehr »



Fahrrad fahren ist auch mit kleinen und jungen Hunden möglich Mit dem Rad vorbei an grünen Wiesen und durch Wälder mit plätschernden Bächen - das macht nicht nur Herrchen Spaß, sondern auch dem Hund. Doch nicht jeder Vierbeiner ist dafür geeignet, neben dem Fahrrad zu laufen [12.08.2011] mehr »