»

»

»

»

Hunde-Silvester garantiert knallfrei

Silvester rückt in großen Schritten näher, und damit auch die für Hunde-Ohren fürchterliche Knallerei.







Silvester nach Hunde-Art Silvester nach Hunde-Art





Was für Menschen ein schöner Brauch, ist für den Hund meist eine Qual. Er leidet unter Angst und Stress, zittert, hat Durchfall oder erbricht sogar. Beruhigen nützt da leider wenig. Nur eines hilft: Ihn von Lärm und Licht abschirmen. Oder am besten dort sein, wo es keine Knallerei gibt. - Wo Silvester nach Hunde-Art gefeiert wird.

Natürlich können aber nur wenige Hotels und Ferienhäuser "Knallfreiheit" garantieren. Schließlich liegt es nicht nur im direkten Einflussbereich des Vermieters, ob ein Feuerwerk gezündet wird. Gabriela Kropitz, Initiatorin von hunde-urlaub.net: "Auch wenn die Gastgeber selbst hundefreundlich sind, ist es nicht immer einfach, den Gästen die Silvester-Knallerei zu verbieten. Oder aber es sind die Nachbarn, die Raketen schießen."









Garantiert knallfrei

Einige wenige Gastgeber gibt es aber, die sich zu Silvester ganz dem Hund verschreiben. Gabriela Kropitz: "Diese Häuser vermieten zum Jahreswechsel ausschließlich an Hunde-Urlauber und liegen so in Alleinlage, dass niemand in der Umgebung den lieben Frieden stören könnte."

Silvester nach Hunde-Art

Genau diese "knallfreien" Häuser finden Hunde-Urlauber ab sofort auf hunde-urlaub.net. Und einige Vermieter haben sich für den Hunde-Silvester etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Gabriela Kropitz freut sich: "Die Gastgeber sind sehr kreativ. Es gibt vielseitige Ideen, von der nachmittäglichen Silvesterwanderung über das Neujahrs-Leckerli für den Hund bis hin zum mitternächtlichen Steigenlassen von Glücks-Luftballons anstelle von Raketen." Eben alles, was eine gute Silvester-Party für Hunde ausmacht.

Alle Häuser für einen knallfreien Silvester gibt es auf www.hunde-urlaub.net

Meldungen zum Hundestress zu Sylvester



Vierbeiner jetzt schon auf Silvester vorbereiten! Noch dauert es ein paar Wochen bis zum Jahreswechsel, aber dennoch sollten Hunde- und Katzenhalter jetzt schon an Silvester denken. Warum man frühzeitig beginnen sollte, seinen Vierbeiner auf Silvester vorzubereiten, erklärt Tierärztin Thekla Vennebusch [13.11.2013] mehr »



Laute Silvesterknaller: Hunde auf Jahreswechsel vorbereiten Der Hund zittert, jault und verkriecht sich in der hintersten Ecke: Für viele Vierbeiner sind Böller und Raketen in der Silvesternacht eine Qual - und die Menschen gehen oft falsch mit diesen Ängsten um [27.12.2009] mehr »