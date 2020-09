Sie sind hier: » » » »

Animo - Verhaltens- und Aktivitätsmonitor für Hunde von Sure Petcare Sure Petcares innovativer Verhaltens- und Aktivitätsmonitor für Hunde - Animo - lernt, dokumentiert und interpretiert die individuellen Aktivitäts- und Verhaltensmuster eines Hundes, um Trends und Veränderungen aufzudecken. Sure Petcare, Spezialist im Bereich der Heimtiertechnologie, gibt die Markteinführung von Animo, einem Aktivitäts- und Verhaltensmonitor für Hunde bekannt. Am Halsband angebracht; lernt, dokumentiert und interpretiert Animo die individuellen Aktivitäts- und Verhaltensmuster seines Trägers und bietet aufschlussreiche Statistiken zu dessen Aktivität, Schlafqualität und Problemverhalten, wie dem Bellen, Kratzen und Schütteln. So hilft Animo, ungewöhnliche Veränderungen, welche das Resultat gesundheitlicher Probleme, Unwohlseins oder Stresses sein können, aufzudecken und ermöglicht es dem Hundehalter, informierter und proaktiver auf die Bedürfnisse seines Hundes einzugehen. Alltagstaugliche Hightech für jeden Hund und Hundehalter: Mit nur 22 Gramm Gewicht und einem Durchmesser von 3,7 cm kann Animo von Hunden jeder Größe getragen werden. Der Monitor sitzt nah am Halsband und wird mittels Bajonettverschluss sicher fixiert. Das kompakte, strapazierfähige und wasserdichte Design macht Animo zur idealen Ausrüstung für Hundesportler. Animo wird mit einer Knopfzelle betrieben, was regelmäßiges Wiederaufladen erspart und einen reibungslosen Betrieb versichert. Animo verbindet sich via Bluetooth Low Energy (BLE) mit der Sure Petcare Animo App. Dort kann der Hundehalter Tagesziele zur Aktivität seines Hundes einstellen und dessen Fortschritte verfolgen. Weiterhin angezeigt werden die nächtliche Schlafqualität und Statistiken zum Bellen, Kratzen und Schütteln. Alle erhobenen Daten können wahlweise in Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresübersichten aufgerufen werden, um deren Entwicklung kurz- und langfristig zu beobachten. Die wichtigsten Produktfunktionen umfassen: Aktivität: Legen Sie tägliche Aktivitätsziele fest und verfolgen Sie die Fortschritte Ihres Hundes in der App. Alle Informationen sind in übersichtlichen Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresübersichten einsehbar.

Schlafqualität: Schlafqualitätsbericht im Stundenverlauf. Schlechter Schlaf kann ein Hinweis auf Stress, Unwohlsein oder gesundheitliche Probleme sein.

Kalorien: Verfolgen Sie den Kalorienverbrauch und vergleichen Sie Ihre Daten mit Empfehlungen, basierend auf dem Alter, Gewicht und der Rasse des Hundes.

Problemverhalten: Dokumentiert vermehrtes Bellen, Kratzen und Schütteln

Geben Sie Freunden und Bekannten Zugang : Animo kann durch jedes Mitglied eines App-Haushaltes synchronisiert werden. Mitglieder können wahlweise Besucher- oder Besitzerstatus haben. „So sehr wir es uns wünschen, aber leider können wir nicht jede Stunde unseres Tages mit unseren Vierbeinern verbringen. Um Hundehaltern einen Blick in den Alltag ihrer Hunde geben zu können, haben wir Animo entwickelt: So wissen sie nicht nur, was ihr Hund in ihrer Abwesenheit so macht, sondern können auch Abweichungen in dessen Verhalten und in dessen Aktivität erkennen, welche das Resultat gesundheitlicher oder befindlicher Veränderungen sein können“, sagt Dr. Nick Hill, Gründer und CEO von Sure Petcare.

Sure Petcare iBM001 Animo - Verhaltens- und Aktivitätsmonitor für Hunde Alltagstaugliche Hightech für jeden Hund und Hundehalter - hier bei Amazon erhältlich

[20.02.2020] mehr »



Weiterhin fügt er hinzu: „Animo entstand in Zusammenarbeit mit einem Schwesterunternehmen innerhalb der Antelliq-Gruppe. Über die vergangenen 18 Monate haben wir aus Antelliqs weltweit führender Expertise in der Tierüberwachung geschöpft und diese sowohl mit unserer Erfahrung aus der Heimtierindustrie als auch mit dem Wissen von namenhaften Tierverhaltensexperten verbunden, um ein Produkt zu entwickeln, das das Leben von Hunden jeglicher Rasse, Größe und jeglichen Alters positiv beeinflussen kann.“ Von dem Moment an, an dem Animo am Halsband eines Hundes befestigt ist, erlernen die von uns entwickelten Algorithmen die einzigartigen Bewegungsmuster des Tieres, interpretieren sie als entsprechende Aktivitäts- und Verhaltenstypen und dokumentieren sie in der Animo-App für den Hundehalter. Dies bedeutet, dass Animo den Besitzern mehr über ihren Hund erzählen kann, als es je zuvor möglich war. Animo ist eine wichtige Ergänzung für den Hundetracking-Markt und weit mehr als nur ein Schrittzähler, er ist der lebenslange Begleiter für Ihren Hund”, fügt Dr. Hill hinzu. Jon Bowen, Tierarzt und Verhaltensexperte beim Royal Veterinary College sagt: Weil wir so viel Zeit mit unseren Hunden verbringen, glauben wir, dass wir wissen, wie sie sich fühlen, aber in Wirklichkeit übersehen wir viele Dinge. Unsere Hunde können uns nicht sagen, dass sie schlecht schlafen, weil sie Schmerzen haben. Sie können uns nicht sagen, dass sie etwas stresst oder verärgert, während wir bei der Arbeit sind, oder ob sie wirklich ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem Hundesitter machen. Selbst wenn wir mit unserem Hund spazieren gehen, ist uns vielleicht gar nicht bewusst, dass er allmählich lustloser und weniger dynamisch reagiert, und somit frühe Anzeichen von Gesundheitsproblemen wie Arthritis oder Herzkrankheiten zeigt. Durch die Überwachung können wir viel besser einschätzen, was wirklich mit unseren Hunden vor sich geht und erste Anzeichen eines Problems frühzeitig erkennen. Bei der Überwachung geht es jedoch nicht nur darum, Anzeichen eines schlechten Gesundheitszustands zu erkennen. Wenn wir unsere Hunde genauer beobachten, können wir ihr Leben besser und angenehmer gestalten. So können wir beispielsweise die Aktivitäten identifizieren, die sie wirklich mögen, mehr davon tun und uns bemühen, mehr Spaß in jeden Spaziergang zu packen. Der kritischste Aspekt der Überwachung ist jedoch die Genauigkeit. Hier haben Produkte wie Animo einen echten Vorteil, denn wenn wir die Art und Weise, wie wir uns um unsere Hunde kümmern, nach einem Gerät ausrichten, müssen wir wirklich auf die Qualität der Informationen vertrauen können.” Pet Tech ist nach wie vor eine wachsende Branche. Der Weltmarkt wird laut Grand View Research bis 2022 voraussichtlich auf 2,36 Milliarden US-Dollar steigen. 2017 gaben britische Hundebesitzer satte 10 Milliarden Dollar für allgemeine Produkte und Dienstleistungen für ihre Tiere aus.



Weitere Meldungen Sure Petcare iBM001 Animo - Verhaltens- und Aktivitätsmonitor für Hunde Alltagstaugliche Hightech für jeden Hund und Hundehalter - hier bei Amazon erhältlich

[20.02.2020] mehr »









Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: