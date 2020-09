Sie sind hier: » » » » »

Wärme und Geborgenheit für Haustier mit Thermoplace Innovative und beheizbare Liegefläche für Haustiere macht aus Hunde- und Katzenkörbchen kleine Wohlfühloasen mit Gesundheitsfaktor. Schon lange nutzt man in der Humanmedizin die Kraft aus Körnern und Kernen, um Schmerzen zu lindern und Wohlbefinden zu steigern.

Mit Thermoplace ist nun auch für kleine und große Haustiere eine Liegefläche auf dem Markt, bei dem die wohltuende Wärme aus der Natur mit einem praktischen Nutzen verbunden ist. Innovativ wurde hier Bewährtes in eine funktionale Neuheit umgewandelt, bei der jedem Haustierbesitzer das Herz aufgeht.

Denn für den geliebten Vierbeiner stehen nun ganz private Wohlfühlmomente bereit, die man ohne große Vorkenntnisse einfach zu Hause schaffen kann. Thermoplace sieht zunächst aus, wie ein hochwertiges Katzenkörbchen oder Hundekissen. Doch in seinem Inneren verbirgt sich das, was jedem Hund oder jeder Katze wohltut und physiotherapeutische Anwendungen des Tierarztes unterstützt. Körnerkissen für Hunde und Katzen machen Thermoplace zu dem was es ist:

ine beheizbare Liegefläche für Haustiere, die Wärme aus der Natur ins Körbchen bringt. Dadurch können Schmerzen oder auch schmerzhafte Alterserscheinungen sowie kurzzeitig auftretende Beschwerden bei Hund und Katze gelindert werden.

Tierärzte, die diese patentierte Lösung einmal näher unter die Lupe genommen haben, sind einhellig der Meinung, dass mit Thermoplace durchaus eine sinnvolle Neuentwicklung auf dem Markt ist, die jedem Vierbeiner gut tun wird. Erfahrene Züchter hingegen sehen in Thermoplace eine praktische und kostengünstige Lösung, wenn es darum geht, dem Nachwuchs und der Tiermutter ausreichend Wärme und Gemütlichkeit zu geben. Viele der angesprochenen Züchter von Hunden und Katzen benutzen gerade in den ersten Stunden eine Rotlichtlampe oder eine ähnlich gelagerte Heizquelle, um den Welpen beispielsweise ausreichend Wärme geben zu können.

Mit Thermoplace aber können sie darauf verzichten, da die Körnerkissen für Hunde und Katzen bis zu vier Stunden Wärme abgeben, die nicht einfach verfliegt, sondern im Körbchen oder dem Kissen gespeichert wird. Das ist auf den speziellen Aufbau von Thermoplace zurückzuführen, der durch die integrierten EPS-Perlen im Boden die Wärme der Körnerkissen und der Körpertemperatur des Tieres speichert und in der Liegefläche behält. Gehandhabt wird das innenliegende Körnerkissen für Hunde und Katzen im Übrigen wie althergebrachte Körnerkissen für Menschen. Kurz erwärmt in der Mikrowelle oder stark in der Tiefkühltruhe herunter gekühlt kann es für die verschiedenen Krankheitsbilder eingesetzt werden. Auffällig ist dabei, dass wirklich die gesamte Liegefläche Wärme oder Kälte abgibt, da die Körnerkissen für Hunde und Katzen explizit an die Größe des Körbchens oder Kissens angepasst wurden. Doch ausgesuchte Tester haben bei Thermoplace auch festgestellt, dass sowohl Hunde und Katzen das Körbchen oder das Liegekissen liebend gern mit Beschlag belegen, da das weiche und strapazierfähige Obermaterial aus einem pflegeleichten Alcantara Imitat und die weiche Füllung auch ohne erwärmtes Körnerkissen gemütlich ist.

Dieses wohlige Gefühl der Geborgenheit und Wärme entsteht hierbei wohl auch dadurch, dass die schützende Schicht aus EPS-Perlen im Boden von Thermoplace die Körperwärme des Hundes oder der Katze nicht ungehindert in den Boden abgibt, sondern im Körbchen oder dem Kissen gespeichert wird. Der Name Thermoplace ist aber nicht nur eine beheizbare Liegefläche für Haustiere, die ohne Gefahrenquellen durch stromzuführende Kabel auskommt.

Vielmehr ist Thermoplace ein noch junges Unternehmen, bei dem das gesunde Wohlbefinden von Hunde und Katzen im Vordergrund steht. Wie von Manuela Schneider, der Erfinderin von Thermoplace zu hören war, gibt es hier noch viele Ideen und Ansatzpunkte, mit denen Hunde und Katzen in jeder Lebenssituation geholfen werden kann. Mehr wollte sie noch nicht dazu verraten, doch man darf gespannt sein, wie das Unternehmen Thermoplace seinen ersten, durchaus revolutionierenden Ansatz der Haustierbetreuung, noch toppen will und kann.

Thermoplace

Manuela Schneider



Arnsnesta Bahnhaus 4

06925 Annaburg



www.thermoplace.de ThermoplaceManuela SchneiderArnsnesta Bahnhaus 406925 Annaburg









