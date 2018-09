»

Leuchtzeichen beim Gassigehen: Hundehalsband Bodyguard von Dog’s Finest für die dunkle Jahreszeit

Wieder steht sie vor der Tür: die dunkle Jahreszeit. Vielen Hundehaltern ist es ein Graus, in der Dunkelheit Gassi zu gehen. Hilfsmittel wie zum Beispiel Leuchtanhänger sind nur bedingt ein guter Helfer.

Schnell sind die Batterien leer oder sie werden verloren. Diese Produkte leuchten leider auch oft so grell, dass man im Umfeld gar nichts mehr erkennen kann. Anders ist es beim Hundehalsband „Bodyguard“ von Dog’s Finest.







Hundehalsband Bodyguard von Dog´s Finest Hundehalsband Bodyguard von Dog´s Finest

Das edle Lederprodukt ist ein echter Lichtblick in puncto Sicherheit: Sein reflektierendes Dekor auf der Außenseite sorgt dafür, dass der Vierbeiner in der Dunkelheit deutlich besser gesehen wird – ohne dass Herrchen und Frauchen in ihrem Sichtfeld eingeschränkt werden.





Nicht nur praktisch, sondern auch stylisch und hochwertig: Das exklusive Halsband im eleganten Schwarz wird von den Sattlern in der Dog's Finest Lederwerkstatt per Hand aus feinstem Elch- und Rindsleder gefertigt. Und das liebt auch der Hund: Weiches Elchleder innen und rundgelegte Kanten schonen das Fell.

Die Außenseite besteht aus hochwertigem, griffigen Rindsleder, der Ring und Verschluss aus langlebigem Edelstahl. Die hellen Kontrastnähte aus englischem Garn geben dem Halsband einen edlen Touch. Die großzügige Breite des Halsbandes schont die empfindliche Halspartie und ermöglicht eine optimale Kraftverteilung und damit einen sicheren Halt.

Das Halsband Bodyguard ist in 6 Größen erhältlich und so für jeden Hundehals passend zu bestellen. Auch für Windhunde gibt es das Halsband, in dem Fall extrabreit. Perfekt passend zum Halsband bietet Dog’s Finest die Hundeleine Elchleder schwarz/silber im Sortiment an.









Weitere Meldungen

