Zum Träumen schön: Die neue Traumfänger-Kollektion von Dog’s Finest Mit der neuen Traumfänger-Kollektion erweitert Dog’s Finest sein Lederhalsband-Sortiment um ein weiteres Highlight, selbstverständlich handgefertigt in der eigenen Manufaktur. Das pflanzlich gegerbte Rindsleder auf der Außenseite, die Ziernähte aus englischem Garn und der Ring aus zart schimmerndem Edelstahl machen die Halsbänder zu einem echten Blickfang. Dank dem superweichen Lammleder auf der Innenseite ist höchster Tragekomfort garantiert. Die dünne Moosgummischicht im Halsband verhindert gemeinsam mit den rundgelegten Kanten Fellbruch.

Und die praktische Schnalle lässt zu, dass das Halsband ganz bequem individuell einstellbar ist.Das Lammleder der außergewöhnlich schönen Halsbänder stammt aus nachhaltiger Schafzucht in Südafrika. Die Tiere leben dort frei und werden für die Fleischgewinnung gezüchtet. Das Fell ist lediglich ein Nebenprodukt, welches in einem kleinen Betrieb schonend gegerbt wird.

So sind die Traumfänger-Halsbänder optimal geeignet für Hunde mit Allergien, Naturschützer und Hundebesitzer mit Geschmack. Dieser elegante Naturschützer ist erhältlich als klassisches Halsband, als Zugstop-Halsband und – extrabreit – für den empfindlichen Windhunde-Hals. Klassisch-elegant ist die Farbauswahl: schwarz/kiesel oder havanna/crème. In diesen Farbvarianten ist auch der passende Traumpartner für das Hundehalsband Traumfänger bei Dog’s Finest im Sortiment: die Hundeleine Lammleder.





