10 Jahre Spleisswerkstatt – ein Handwerksbetrieb mit Beständigkeit Die Spleisswerkstatt feiert stolz ihr 10-jähriges Bestehen als führendes Handwerksunternehmen für Hundeleinen & Co.

Michael Lohse, Gründer und Inhaber der Spleisswerkstatt Michael Lohse, Gründer und Inhaber der Spleisswerkstatt Seit einem Jahrzehnt setzen wir Maßstäbe in der hochwertigen Branche, indem wir in unserer Wiener Manufaktur qualitative Hundeleinen und Halsungen fertigen. Darüber hinaus bieten wir Spleißdienstleistungen und -Workshops für alle Interessierten an. Sowohl Hundefreunde als auch Freunde des Segelsports kommen bei uns auf ihre Kosten. In den letzten 10 Jahren konnten wir unser Produktportfolio nicht nur stetig erweitern, sondern sind auch laufend im Austausch mit unseren Kunden, für die wir stets maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

„Das 10-jährige Bestehen der Spleisswerkstatt ist ein bedeutender Meilenstein, der unsere Leidenschaft zu höchster Qualität und Kundenzufriedenheit widerspiegelt. „In Zeiten wie diesen sind wir sehr stolz darauf, in der Branche nach wie Beständigkeit zu zeigen und freuen uns auf weitere Jahre, in denen wir weiterhin die höchsten Qualitätsstandards erbringen wollen“, so Michael Lohse, Gründer und Inhaber der Spleisswerkstatt. www.spleisswerkstatt.at



