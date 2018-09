»

Spleisswerkstatt hat ihr Farbsortiment um 3 Farben erweitert

Nachdem die Nachfrage nach den Produkten der Spleisswerkstatt weiterhin groß ist, hat Michael Lohse sich entschlossen 3 weitere Farben in das Sortiment aufzunehmen!

In gewohnter hochwertiger Qualität fertigt er in seiner kleinen Manufaktur in Wien ab sofort alle unsere Produkte auch in weinrot, gold und silber.

Nach 1 1/2 jährigem Bestehen des Unternehmens führt die Spleisswerkstatt nun ein Sortiment von 17 verschiedenen Farben in 4 verschiedenen Ausführungen (Classic, Nautic, Square und Nature) und 2 Leinenstärken.

"Ich bin sehr stolz über das rasche Wachstum unseres Unternehmens und über die große Farbvielfalt, die wir unseren Kunden anbieten können", sagt Michael Lohse, Gründer und Eigentümer.

"Unsere Kunden schätzen aber nicht nur die große Farbenvielfalt, sondern auch die hochwertige, langlebige, widerstandsfähige und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Damit haben wir viele Kunden bereits als "Wiederholungstäter" gewinnen können."

Auch ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, daher werden die Produkte der Spleisswerkstatt demnächst auch in einer upgecycelten und wiederverwendbaren Verpackung geliefert werden.

So finden bereits anderwärtig gebrauchte Materialien eine sinnvolle Wiederverwendung.





