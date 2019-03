Sie sind hier: » » » » »

Spleisswerkstatt.at feiert 5. Geburtstag In der Wiener Manufaktur fertigt seit März 2014 der Chef persönlich exklusive Hundeleinen, Halsungen und Geschenkartikel. Jedes Stück individuell von Hand gefertigt. In über 20 Farben, zwei Leinenstärken und unterschiedlichen Materialien. Richtig schick anzusehen, im urbanen Style und gleichzeitig ohne überflüssigen Schnickschnack. Hundeleinen, Hundehalsbänder, Halsungen und Accessoires aus der Spleisswerkstatt ergeben für Hunde und ihre Besitzer den perfekten Partnerlook.



In der Wiener Manufaktur fertigt seit März 2014 der Chef persönlich exklusive Hundeleinen, Halsungen und Geschenkartikel In der Wiener Manufaktur fertigt seit März 2014 der Chef persönlich exklusive Hundeleinen, Halsungen und Geschenkartikel Seit kurzem gibt es auch einen eigenen Online-Shop für Geschenkartikel aus Segeltau: Armbänder, Schlüsselanhänger aber auch Glasuntersetzer werden nun auch aus dem gleichen Material gefertigt. (www.geschenkewerkstatt.wien)

Apropos Leine(n) los: Warum heißt unsere Manufaktur für Hundeleinen „Spleisswerkstatt“? Unser Chef Mike ist passionierter Segler. Das Arbeiten mit Segeltau hat er während seiner Segelausbildung gelernt. Seine Leidenschaft zum maritimen Handwerk setzt er in Hundeleinen, Halsungen und Geschenkartikel um. Unsere Kunden kaufen unter dem Aspekt „Qualität“, nicht weil es gerade eine Aktion gibt, und Aktionen gibt es bei in erster Linie für unsere Stammkunden. Als Ziel für die nächsten Jahre nennt Michael Lohse nur eines: „Wir möchten unsere exklusiven Produkte, die einzigartig am Markt sind, weiter bekannt machen. In Europa sind wir schon gut vertreten, jetzt wollen wir auch andere Märkte erobern. Die Qualität stimmt, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Allerdings werden wir auch zukünftig unsere Produkte ausschließlich in unserer Wiener Manufaktur fertigen, nur so können wir die gleichbleibend hohe Qualität garantieren“. www.spleisswerkstatt.at







Weitere Meldungen Spleisswerkstatt feiert 2-jähriges Bestehen mit einem neuen Online-Shop Seit März 2014 fertigt Michael Lohse in seiner Wiener Manufaktur exklusive Produkte für Hund bzw. dessen Besitzer [01.04.2016] mehr »

Spleisswerkstatt hat ihr Farbsortiment um 3 Farben erweitert Nachdem die Nachfrage nach den Produkten der Spleisswerkstatt weiterhin groß ist, hat Michael Lohse sich entschlossen 3 weitere Farben in das Sortiment aufzunehmen! [28.09.2015] mehr »







Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: