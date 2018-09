»

Lurvig – die Ikea Kollektion für Hunde und Katzen

Ikea bringt die Lurvig Tierkollektion jetzt auch nach Österreich! Ab Oktober 2018 gibt es online auf IKEA.at und physisch im IKEA Einrichtungshaus Wien Nord eine große Auswahl an Produkten für Hund und Katz.

Fragen, wie sich z. B. Tiermobiliar am besten in unterschiedliche Lebens- und Wohnsituationen der Tierbesitzer einfügt oder welche praktischen Lösungen es für die Vierbeiner gibt, flossen intensiv in den Designprozess von Lurvig ein.



Lurvig die Ikea Kollektion für Hunde und Katzen

Damit Haustiere den ihnen gebührenden Wohnkomfort bekommen, hat sich IKEA bei der Produktherstellung mit tierliebenden Designern und Veterinären zusammengetan.

So entstand eine Tierkollektion, die durch Funktionalität, Qualität, Design sowie Preis besticht: von Tierbetten und -hütten über bequeme Pölster bis hin zu Outdoor-Accessoires und Spielzeug.

Die Polster- und Bettbezüge sind wasserabweisend, abnehmbar und können problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden. Zu den Highlights gehört das Lurvig Katzenhaus, das auf die Maße eines Kallax Regals abgestimmt wurde und mit einem Handgriff einfach hineingeschoben werden kann.

Damit bei der Fütterung alles am richtigen Platz bleibt, verfügen die Futternäpfe über eine rutschfeste Unterseite. Lurvig bietet verspielte Verstecke, bequeme Plätzchen, witziges Spielzeug, reflektierende Leinen und weitere praktische Alltagshelfer – kurz: alles, was die felligen Freunde im Alltag brauchen.





